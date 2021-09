Il Premio Solinas torna a casa: la 36° edizione a La Maddalena

Il Premio Solinas nasce nel 1985 a La Maddalena per ricordare Franco Solinas, sceneggiatore e scrittore sardo, con l’intento di valorizzare la figura dello sceneggiatore e sottolineare la forza delle idee e delle storie.

A 36 anni dalla nascita il Premio è oggi la Casa Creativa degli Autori, un riferimento essenziale per produttori e industria, con 131 produzioni audiovisive realizzate a partire da storie vincitrici e finaliste dei suoi concorsi, di cui: 115 film, 10 cortometraggi, 3 web series e 3 piloti per serie tv.

Un patrimonio che autori e produttori considerano un bene pubblico e culturale. Un patrimonio che la Regione Sardegna e la Fondazione Sardegna Film Commision, in collaborazione con il Comune di La Maddalena, hanno deciso di sostenere e valorizzare, promuovendone il ritorno a casa, nell’ottica di uno scambio tra il cinema Made in Sardegna e il panorama italiano e internazionale. E sarà proprio il concetto di casa il focus di questa edizione, grazie al format di interviste tra autori e produttori, che a La Maddalena si incontreranno per dialogare su STORIE E NUOVE TECNOLOGIE, tema del convegno di quest’anno (24-25 settembre).

Cosa significa innovazione tecnologica quando si parla di storie e sceneggiature per il cinema e l’audiovisivo è la domanda del Convegno atta a produrre una riflessione tra autori, produttori e registi, che toccherà anche il tema della transizione ecologica strettamente legata all’innovazione e al futuro del nostro sistema.

LA 36° EDIZIONE

La 36° Edizione aprirà con l’OMAGGIO A VALENTINA PEDICINI a cui è dedicata la BORSA DI SVILUPPO VALENTINA PEDICINI nell’ambito del Premio Solinas Documentario per il Cinema, e con le proiezioni per gli studenti dell’Istituto Garibaldi di La Maddalena e per il pubblico, dei documentari FAITH – il suo ultimo lavoro vincitore di numerosi premi internazionali – e DAL PROFONDO – il suo lavoro dedicato alla minatrice del Sulcis già’ vincitore Premio Solinas Documentario per il Cinema 2013- proiezioni in programma rispettivamente per i giorni 22 e 23 settembre.

La manifestazione di premiazione dei tre concorsi – Premio Franco Solinas, Premio Solinas Documentario per il Cinema in collaborazione con Apollo11 e Premio Solinas Experimenta Serie con la main sponsorship di Rai Fiction – si terrà il 25 settembre a Terrazza Tegge presso l’arena di Zi Antò. La dotazione dei Premi del Premio Franco Solinas e del Premio Solinas Documentario per il Cinema è messa a disposizione dalla SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Sono circa cinquanta gli autori, i produttori e i professionisti dell’audiovisivo italiano coinvolti nella selezione e nel tutoraggio dei progetti dei nuovi autori – tra questi citiamo Pedro Armocida, Mariangela Barbanente, Teresa Cavina, Salvatore De Mola, Graziano Diana, Alessandro Fabbri, Valentina Gaddi, Luca Giordano, Filippo Gravino, Guido Iuculano, Marcello Izzo, Antonella Lattanzi, Laura Luchetti, Ilaria Macchia, Davide Orsini, Michele Pellegrini, Laura Pugno, Domenico Rafele, Giacomo Scarpelli, Roberto Scarpetti, Gianni Tetti, Lorenzo Vignolo, Stefano Voltaggio, Alessandro Borrelli, Stefania Casini, Heidi Gronauer, Laura Paolucci, Alessandro Rossetto, Luca Ricciardi, Giovanni Spagnoletti, Tiziana Triana, Leonardo Ferrara, Flaminia Gressi, Laura Grimaldi, Monica Paolini, Pietro Seghetti, Michele Vannucci, Antonio Le Fosse, Marco Raspanti, Re Salvador, Eleonora Trucchi – e impegnati in incontri e masterclass. Il nuovo format LA CASA CREATIVA DEGLI AUTORI sarà fruibile anche in streaming sulla piattaforma del PREMIO SOLINAS (https://premiosolinas.artchivio.net/).

Apericinema, laboratori di alta formazione e Pitch Party tra produttori, finalisti, vincitori e giurati dei vari concorsi animeranno le giornate di lavoro. Il 24 Settembre saranno presentati i cortometraggi di BookCiak premiati a Venezia, nell’Ambito delle Giornate Degli Autori, insieme ai libri che li hanno ispirati.

Il Premio Solinas ha saputo reinventare se stesso, innovando, creando concrete opportunità per l’emersione del talento, la formazione, l’avviamento professionale, sempre al passo con l’evoluzione del cinema e della serialità.

Per l’edizione 2021 con la Sardegna Film Commission si sviluppa anche la collaborazione con il MITE Ministero della Transizione Ecologica: a La Maddalena sarà presentato il nuovo premio di sceneggiatura SCREEN IN GREEN per la creazione di nuovi concept per il grande schermo e la serialità Tv, rivolto ad giovani autori (di età compresa tra i 18 e i 35 anni) focalizzati sui temi della Transizione ecologica e dell’emergenza climatica. Proprio perché insieme alla Sardegna Film Commission, dalla Casa Creativa degli autori si vuole mandare un chiaro messaggio di impegno e responsabile coinvolgimento civile dell’industria audiovisiva nella diffusione di comportamenti ecosostenibili e nella diffusione della Agenda Aostenibile 2030 proposta dalle Nazioni Unite ai paesi di tutto il pianeta.

La manifestazione a La Maddalena verrà realizzata en plein air, nel rispetto delle norme per la sicurezza e il distanziamento sociale. Anche quest’anno l’isola diventerà un laboratorio a cielo aperto che include, mette in relazione e crea opportunità di confronto tra gli sceneggiatori, i registi, i produttori, i distributori, i giornalisti, gli addetti ai lavori e i finalisti del Premio.

MASTERCLASS UNICA

Il Premio Solinas 2021 non dimentica il focus sulla formazione e coinvolge gli atenei isolani con le Masterclass dedicate agli studenti per il corso di Laurea in Scienza della Produzione Multimediale dell’Università di Cagliari Unica – Cagliari: il 21 e 22 settembre con quella di Pietro Seghetti e Laura Grimaldi, il 27 e 28 settembre con quella di Graziano Diana.

Anche gli appuntamenti con le Scuole superiori troveranno spazio nella ricca agenda di appuntamenti con due Masterclass in presenza, dedicate agli studenti dell’Istituto Garibaldi di La Maddalena, si terranno presso i Magazzini EX ILVA: il 23 settembre con Laura Luchetti, regista di Nudes e Fiore gemello; il 24 settembre con i GRAMS*, autori della serie Baby, il collettivo di writers e storyteller under 30 che avevano un’idea, ci hanno lavorato insieme e l’hanno proposta a Fabula Pictures e da lì a Netflix, si chiamano Antonio Le Fosse, Marco Raspanti, Re Salvador, Eleonora Trucchi.

Conclude l’Assessore regionale alla cultura Andrea Biancareddu:

«La splendida cornice de La Maddalena, una delle più sorprendenti aree marine protette della nostra isola, garantisce ai talenti del cinema e della televisione una accoglienza perfetta. La possibilità di concentrazione sul futuro della creatività audiovisiva italiana si combina con stimoli e talenti made in Sardegna guidati dalla squadra della nostra Film Commission, a testimonianza dell’impegno profuso dalla Regione Sardegna per un cinema innovativo, capace di rigenerare i modelli produttivi europei, attrattivo per investimenti nazionali ed esteri, attivo nella formazione di nuove generazioni di professionisti e artisti, pronti a difendere un forte senso identitario e a promuovere la nostra isola come modello di inclusione e sostenibilità, anche nella narrazione audiovisiva».

Il Premio Solinas è sostenuto da: MiC, Regione Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission e SIAE.

Gode del Patrocinio di: Comune di La Maddalena, Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Istituto d’Istruzione Superiore G.Garibaldi, il Corso di Scienze della Produzione Multimediale dell’Università di Caglia e dal Dipartimento delle Scienze Umanistiche e Sociali di Sassarie delle Associazioni di Categoria:100autori, ANAC, Writers Guild Italia, Doc/It, ANICA, APA, AGICI, CNA, Cartoon Italia e Unita.

Viene realizzato con la collaborazione di: Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Festival del Cinema Italiano di Madrid, Cinemed, Apollo11, Bookciak Azione!, Olbia Film Network e IDS.

Main sponsor Experimenta Serie: Rai Fiction.

Partner La Bottega della Sceneggiatura: Netflix.