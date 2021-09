Éntula: doppio appuntamento nell’isola per “I passi nel bosco” di Campani

Nuovo appuntamento a Cagliari al festival letterario diffuso per la Sardegna Éntula.

Domani, venerdì 1° ottobre, all’Aquila Club, alla Calata dei Trinitari 6 alle 18.30, fa esordio al festival di Lìberos Sandro Campani con il suo secondo libro uscito per i tipi di Einaudi: I passi nel bosco, intervistato dalla giornalista Paola Pilia.

Nel romanzo lo scrittore, nato nel 1974 nell’Appennino tosco-emiliano dove risiede e lavora, racconta di un bosco e della comunità che se ne prende cura.

Campani sa raccontare la giostra delle relazioni, la grazia che riconosciamo ai vincenti e la miseria che sembra precipitare sui perdenti. Tanti sono i personaggi di questo romanzo, ma uno solo conosce il destino di tutti: il bosco. E chi ha imparato le sue regole sa bene che, se si decide di abbattere una singola pianta, bisogna tenere conto di tutte le altre.

advertisement

L’indomani, sabato 2 ottobre, Éntula lascia la città capoluogo per ripartire alla volta dell’Ogliastra e del Nuorese, per altri due incontri con Sandro Campani: a Villagrande Strisaili alle 15.30 al Parco di Santa Barbara, di fronte alla chiesetta, in conversazione con lo scrittore Claudio Bagnasco e a Orotelli, alle 18.30, nel piazzale del Centro Polivalente Franco Pintus, in via Santa Croce, a colloquio con Vanni Lai.

L’accesso agli eventi è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19.

ÉNTULA

È il festival letterario inclusivo per antonomasia: dal 2013 propone libri e autori appartenenti a qualsiasi genere letterario, in arrivo da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi centro della Sardegna disposto ad ospitarli. Collabora da tempo con i festival Liquida, Un’isola in rete, Tuttestorie, Racconti e paesaggio e LEI.

Nello stesso cartellone appaiono scrittori, biblioteche, librerie, associazioni, scuole, strutture pubbliche e private in armoniosa collaborazione, con l’unico ambizioso obiettivo di far diventare il consumo culturale da evento a consuetudine irrinunciabile.

Éntula – festival letterario diffuso con la Sardegna è realizzato col contributo di Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione Sardegna.

Media partner di questa edizione è la testata giornalistica Sardinia Post.