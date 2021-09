Bonus Matrimonio, Ogliastra: sino a 4mila € , domande entro il 15 ottobre

Il Plus Ogliastra, di cui il Comune di Tortolì è ente capofila, informa che c’è tempo sino al 15 ottobre 2021 per richiedere il ”Bonus matrimonio”.

Si tratta di un sostegno economico finalizzato a incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati in Sardegna, tramite un contributo erogato sino a 4 mila euro per cerimonia.

Possono presentare domanda le coppie di futuri coniugi con i seguenti requisiti: residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la residenza deve essere posseduta da almeno uno dei futuri coniugi); data di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile compresa tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021; celebrazione del rito in uno dei Comuni della ex Provincia Ogliastra.

Sono finanziabili i seguenti servizi, resi da operatori aventi sede nel territorio regionale:

catering; acquisto fiori e abbigliamento; wedding planner; affitto sala; diritti di agenzia di viaggi; affitto vettura per il giorno delle nozze; servizio fotografico; servizio di animazione ed intrattenimento anche musicale; servizi di parrucchiera ed estetista.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneditortoli.it o con Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Tortolì, Via Garibaldi n.1 – 08048 Tortolì, entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2021, da uno dei due coniugi.

Sulla busta raccomandata, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: Domanda di accesso a sostegno delle cerimonie derivanti dalla celebrazione di matrimoni e unioni civili.

Dettagli e modulistica sul sito istituzionale del Comune di Tortolì.