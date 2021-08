Quartu Sant’Elena. Disoccupato di Selargius denunciato per furto aggravato

Furto aggravato. L’amore non è bello se non è litigarello, ma quando l’idillio amoroso giunge alla fine, anche solo da parte di un solo membro della coppia, determinati comportamenti non possono più essere tollerati.

A prescindere da come si era sviluppato il loro rapporto precedentemente, in seguito alla denuncia presentata da una quarantenne di Quartu, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un suo pari età di Selargius, disoccupato, con precedenti di polizia.

Grazie anche all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul posto, i militari hanno accertato che l’uomo, pare ex fidanzato della denunciante, il 27 luglio scorso in Via Brigata Sassari a Quartu, nel corso di un diverbio, si fosse impossessato del telefonino cellulare Samsung di lei e si fosse dato alla fuga a bordo di un veicolo.

La denuncia della donna ha dunque trovato pieno riscontro negli accertamenti tecnici compiuti dei carabinieri, in virtù dei quali le responsabilità dell’autore del furto sono state ricostruite pienamente.