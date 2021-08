Alice Salvagnolu, Sindaco del Consiglio comunale ragazze e ragazzi di Cuglieri, fa un appello per gli animali del Montiferru

Quando si parla dell’incendio che ha devastato il Montiferru la prima cosa a cui penso sono tutti gli animali che vivono nei nostri monti, molti che non ce l’hanno fatta e altri che, se pur sopravvissuti, non hanno più né una casa ne cibo.

Leggendo un articolo dal titolo “Zaino in spalla”, ho pensato subito che questa fosse una bellissima iniziativa, e come Sindaco del Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze di Cuglieri vorrei fare tutto il possibile per sostenerla. Sono una grande amante degli animali, ho collezionato per molti anni l’album di figurine dell’ENPA e ho anche dedicato una parte del mio programma elettorale agli animali.

Nel mio piccolo vorrei richiamare tutte le persone che hanno i mezzi e le possibilità a partecipare a questa proposta che potrebbe salvare molti animali che abitano nei nostri monti.

Noi, insieme agli altri Consigli Comunali dei Ragazzi e Ragazze, ci stiamo dando da fare per far arrivare mangime e cibo per gli animali selvatici. Spero che questa iniziativa abbia un buon seguito.

Alice Salvagnolu