Logistica: Mura (Pd), lavoriamo a ricostruzione condivisa del settore

“La politica deve raccogliere l’appello del sindacato e lavorare alla ricostruzione condivisa del settore della logistica. Il Pd si dà la missione di intervenire in questo settore strategico per il Paese, inquadrandolo nella sua completezza e complessità”. Lo ha affermato oggi a Pioltello (Milano) la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a margine dell’Assemblea nazionale della Filt Cgil.

Evidenziando che “l’innovazione continuerà a modificare la logistica ma sarà sempre necessaria una persona che fisicamente trasporti a destinazione le merci”, la parlamentare ha dichiarato che “dobbiamo ridare dignità anche ai lavoratori dell’autotrasporto, attraverso formazione, riorganizzazione, infrastrutturazione adeguata (penso ad aree di sosta attrezzate) e interventi su retribuzione, contribuzione e meccanismi pensionistici adeguati”.

“Bisogna rendere attrattiva per giovani e donne una professione – ha aggiunto Mura – in cui ci sarà una crescente richiesta di operatori, ma che rischia di impoverirsi in quantità e qualità dei driver perché considerata troppo usurante”.