Dichiarazione del Consigliere Regionale del gruppo UDC Cambiamo Antonello Peru sull’accreditamento del Centro Ulivi

La notizia dell’autorizzazione e dell’accreditamento del Centro Ulivi della Ex Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe suggella un impegno che avevamo assunto nei confronti dei pazienti, delle loro famiglie ma anche dei lavoratori.

Anche in una delle ultime riunioni con i vertici dell’Aou e con i sindacati avevo personalmente sollecitato l’individuazione di una soluzione che evitasse il trasferimento dei pazienti in Ogliastra. Ora questa ipotesi è diventata un fatto concreto che va a tutto vantaggio di chi usufruisce del servizio e del personale che lavora nelle strutture sanitarie dell’azienda.

Bisogna continuare a guardare in avanti e a lavorare per ampliare ancora di più la dotazione di posti letto nella struttura di Ploaghe che potrebbe contare anche sulla palazzina Arcobaleno. Il tutto in attesa della nuova gara che dovrebbe incrementare il numero dei posti letto a disposizione e prevedere anche un servizio di assistenza domiciliare. Questo per coprire tutte le esigenze del territorio e scongiurare il trasferimento in strutture dislocate in altri territori dell’isola.