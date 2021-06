Robothlon vince il secondo bando di Librerie Feltrinelli: al via la campagna di crowdfunding pre-order

Milano, 10 Giugno 2021 – Si è conclusa la selezione dei progetti presentati a seguito del secondo bando lanciato da laFeltrinelli su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – per il miglior gioco da tavolo da cofinanziare in crowdfunding. Come per la prima edizione dell’iniziativa, anche questa volta c’è stata grande partecipazione, con oltre 100 candidature pervenute.