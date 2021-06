Prende il via il progetto IrRadio per coinvolgere i giovani nell’arte e nei medium narrativi

Dal 28 giugno gli studenti delle scuole superiori protagonisti del progetto IrRadio che vuole raccontare l’arte e la cultura attraverso la radio.

Il progetto prevede laboratori gratuiti per ragazzi e ragazze da tenersi entro il mese di ottobre con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico verso il mondo dell’arte e del racconto.

Il progetto vuole costituire un gruppo redazionale di ragazze e ragazzi che si occupi di arte, nelle sue varie accezioni, e cultura, con una particolare attenzione ai medium narrativi. I partecipanti saranno accompagnati attraverso un primo periodo di formazione sulle tematiche e sui mezzi e gli strumenti.

Una volta formato il gruppo redazionale sarà attivo e, facilitato dai professionisti del progetto, si occuperà di costruire materiali per la radio sui temi dell’arte e della cultura sia attraverso un lavoro di indagine sul posto che di ricerca a livello nazionale ed internazionale.

Il progetto IrRadio è organizzato da Unica Radio ed ArCoEs nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Sardegna per il finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, e delle risorse stanziate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Entro il mese di ottobre di quest’anno saranno realizzati i laboratori gratuiti rivolti a giovani della provincia di Cagliari. I ragazzi si occuperanno di realizzare interviste, seguire festival locali, mostre e recensire opere nonché recensire film, libri, giochi, videogiochi, graphic novel, fumetti ed albi illustrati

I gruppi redazionali saranno accompagnati dai facilitatori e dal personale dell’emittente universitaria, in una cornice di learning by doing, ad affinare conoscenze specifiche del settore, scoprire e rafforzare i propri talenti e confrontarsi con i propri coetanei in un clima protetto.

Per richiedere informazioni sui laboratori, è possibile inviare una e-mail con i propri dati alla segreteria organizzativa all’indirizzo di posta elettronica info@unicaradio.it