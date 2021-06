Oristano è Covid free. Guarito l’ultimo paziente positivo al Covid-19

Oristano è Covid free. Con la guarigione accertata ieri dell’ultimo paziente positivo al Covid-19, in città non ci sono più persone affette dal Coronavirus.

“La città è libera dai contagi, ma l’esperienza di questo anno e mezzo ci insegna che non dobbiamo abbassare la guardia – commenta il Sindaco Andrea Lutzu -. Era dalla scorsa estate che non si registrava la presenza di contagi in città. Nella prima fase della pandemia Oristano ha contato un numero relativamente basso di casi di positività.

Poi, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre abbiamo assistito a una ripresa e successivamente a un progressivo aumento nei mesi invernali, sino ad arrivare alla bella notizia di oggi che premia una comunità che è stata messa a dura prova, ma che tutto sommato ha saputo comportarsi con maturità e senso di responsabilità”.

“Le vaccinazioni procedono spedite e questo è stato determinante per arrivare a questo risultato, ma quanto sta accadendo in altre nazioni (vedi la Gran Bretagna), dove si stanno registrando nuovi aumenti a causa della diffusione della variante delta, deve indurci a essere estremamente prudenti – ammonisce il Sindaco Lutzu -. La città sta riprendendo a vivere e l’economia a respirare e per sostenere la ripresa dobbiamo tenere il virus lontano dalle porte della città: quindi esorto tutti a rispettare quelle regole di comportamento che abbiamo imparato a conoscere come fondamentali per tenere sotto controllo la diffusione del Covid”.

I dati diffusi oggi dalle autorità sanitarie della ASSL hanno fatto registrare una nuova guarigione dal Covid 19. Fermi i contagi.

Per effetto dell’aggiornamento odierno, sul portale regionale dedicato all’emergenza sanitaria i casi di positività accertati sinora sono 1043, i pazienti guariti sono 1015, nessun soggetto in cura e 26 i decessi. Nel conteggio sono inclusi anche 2 casi non attribuibili al Covid.