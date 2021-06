Roma: a La Città della Pizza sarà presente il maestro Raffaele Di Stasio

Raffaele Di Stasio continua ad essere uno dei pizzaioli più richiesti del panorama italiano dopo aver vinto il Pizza Talent Show in onda su Alma TV. Il maestro titolare della Verace Assaje con due sedi a Lissone e Bovisio nella provincia di Monza e Brianza è stato selezionato tra i migliori pizzaioli d’Italia che dal 18 al 20 giugno delizieranno il pubblico de La Città della Pizza nella cornice del Ragusa Off di Roma. Il maestro Raffaele Di Stasio sarà presente il 19 giugno per tutta la durata dell’evento dalle 11 alle 24. “Una grande soddisfazione essere stato selezionato dall’organizzazione di un evento tanto prestigioso, stiamo facendo un importante lavoro di comunicazione dalla vittoria del Pizza Talent Show e ne stiamo raccogliendo i frutti. Non vedo l’ora di far degustare le mie creazioni al pubblico romano”, ha spiegato il 29enne maestro diventato un punto di riferimento soprattutto per le gourmet. Nel corso della kermesse offrirà un ricco menù variegato dove si sposano tradizione e innovazione: Margherita Contemporanea, Un Cinghiale Eccittato con spettacolare mortadella di cinghiale e per finire “Il Segreto dell’Uva” con un eccezionale impasto gourmet realizzato con la polvere di vinaccia Sangiovese.