“Narciso e Altre Storie”: Women Plot pubblica racconti di Simona Incollu

Il 15 luglio 2021 la casa editrice Women Plot pubblica “Narciso e Altre Storie”, una raccolta di racconti dell’autrice esordiente Simona Incollu.

Il libro sarà disponibile sul sito principale di Women Plot e su prenotazione in tutte le librerie italiane.

I racconti di Simona Incollu traggono ispirazione dai ricordi. Quando ha cominciato a scrivere, mille anni fa, non aveva idea di quanto fossero importanti i ricordi. L’ha capito strada facendo, inciampando qua e là, costruendo castelli di carte e soffitti di cristallo. Poi è nato Lorenzo, e ha compreso che le storie erano il modo migliore per portarsi appresso una grande eredità. Così, insieme, hanno cominciato a costruire castelli di sabbia, tra re, regine e ragnetti fastidiosi.

A quegli stessi ragnetti ha rubato un filo sottile ed invisibile, perché tenesse le mie storie sospese a qualche metro da terra. Non le ha chiamate favolette: sa benissimo che non esiste un lieto fine per tutti.

C’è il sogno, la realtà, e c’è un limbo: è lì che si trovano i suoi racconti.

Women Plot

Nasce per dare voce alle donne, alle autrici emergenti e ai classici dimenticati. Perché ancora oggi a scuola vengono studiati prevalentemente autori, a discapito di grandi autrici come Matilde Serao o Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Per questo Women Plot crea uno spazio nell’editoria che sia completamente dedicato alle donne, raccontando le loro storie, portando contenuti come podcast e formando una community.