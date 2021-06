Evento eccezionale all’Ippodromo di Cagliari

L'Associazione Caralis Equestre organizza il 17 e 18 giugno 2021, presso l'Ippodromo di Cagliari, l'evento straordinario "STAGE DRESSAGE", preparazione alle gare di dressage, lavoro di riscaldamento in campo prova.

Lo stage sarà realizzato con Cristina Marquez Munoz, tecnico della Federazione equestre spagnola, diplomata alla Real Escuela Andalusa dell’arte equestre di Jerez de la Frontera.

Un evento non solo sportivo ma anche storico e turistico realizzato nella splendida location situata tra il Parco del Molentargius e la spiaggia del Poetto.

L’Associazione Caralis Equestre promuove e divulga tutti i legami storico-culturali che hanno caratterizzato la cultura Italiana e, nello specifico, quella Sarda durante la dominazione Spagnola. L’obiettivo è la valorizzazione del Dressage ed in generale dell’Equitazione sotto il profilo agonistico ed artistico, ove alla base vi è un assoluto rispetto per il cavallo. “L’uomo non può dominare il cavallo se prima non domina se stesso”. Ciò significa dominare il proprio corpo, le proprie emozioni e le proprie paure prima ancora di richiedere un completo autocontrollo al cavallo.

Lo “Stage Dressage” si svolgerà presso il Caralis Equestre, all’interno dell’Ippodromo A. Gutierrez di Cagliari con posti limitati.

Caralis Equestre è un Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica, affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri ed al Centro Sportivo Italiano, i cui obiettivi sono favorire la diffusione della cultura equestre ed in particolar modo dell’Equitazione Classica e dell’Alta Scuola sotto il profilo storico-culturale, musicale-artistico e sportivo. Tra i suoi obiettivi vi sono la promozione del Dressage ed in generale dell’Equitazione sotto il profilo Agonistico ed Artistico, ove alla base vi è un assoluto rispetto per il cavallo.

Il Dressage

Il dressage è una disciplina equestre chiamata anche “gara di addestramento”, in quanto cavallo e cavaliere eseguono movimenti prevalentemente geometrici su un campo di forma rettangolare, di dimensioni 20×40 metri per le gare di basso livello e 20×60 in quelle di livello medio/alto.

Il dressage rappresenta il livello superiore di addestramento di un cavallo, destinato a portarlo a una completa obbedienza in modo da rispondere ai minimi ordini del cavaliere ed eseguire figure e movimenti con un notevole livello di perfezione e di eleganza. Il dressage è la forma agonistica dell’equitazione accademica o di maneggio, arte sviluppatasi nel Cinquecento in Italia e perfezionatasi nel Settecento in Francia.

Per informazioni e prenotazioni: urp.caralisequestre@gmail.com – +39 3387091693

www.caralisequestre.com