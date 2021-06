Cagliari: addio all’arcivescovo Pillolla

Muore oggi, all’età di 90 anni, Tarcisio Pillolla, arcivescovo storico di Cagliari.

È stato arcivescovo di Cagliari dal 1986 al 1999 e poi dal 2007 fino a oggi è stato arcivescovo di Iglesias.

Il triste annuncio è accompagnato dai migliaia di messaggi calorosi scritti non solo sui social, da tutte le persone che gli volevano bene.

Lascia un grande vuoto l’arcivescovo, conosciuto non solo per la sua professione, nella quale eccelleva, ma anche per la bontà d’animo che lo contraddistingueva come amico di tanti.

Vicino al prossimo soprattutto ai deboli e ai poveri, sempre pronto ad aiutarli e sostenerli: è così che viene ricordato dagli enti locali.

Inoltre, oltre a essere sacerdote e grande comunicatore, Tarcisio è stato il fondatore del settimanale Sulcis Iglesiente Oggi.