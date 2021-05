Truffa aggravata a Villacidro

Continua l’intensa attività dei Carabinieri di Villacidro, volta a venire a capo delle numerose truffe telematiche che vengono quasi quotidianamente compiute anche su quel territorio. In virtù di accurati accertamenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata un 24enne nativo di Castrovillari e ivi residente, molto ben conosciuto dalle forze dell’ordine per analoghi precedenti episodi, e una sua concittadina 21enne, anche lei disoccupata, ma con diverse precedenti denunce a carico.

I due avevano pubblicato un annuncio di vendita sul noto sito di commercio online subito.it, relativo a uno splendido cellulare di una nota marca, a loro dire molto poco usato, per la cifra assolutamente interessante di soli €130. Un 44enne villacidrese aveva abboccato all’esca tesa dai due truffatori pagando quanto pattuito, salvo poi ricevere un oggetto assolutamente difforme in peggio da quello che gli era stato promesso.

Aveva ricevuto insomma un “trespolo” assolutamente inutilizzabile e, arrabbiatissimo, era corso alla Stazione Carabinieri per denunciare quanto accaduto. I militari hanno ricostruito pazientemente il tragitto del denaro e a chi fossero intestate le utenze telefoniche utilizzate per la contrattazione, pervenendo all’identificazione dei due soggetti che avranno ora un processo al palazzo di giustizia di Cagliari.

advertisement

Michele Tamponi