San Sperate: arrestato per furto un 21enne

Ieri sera a San Sperate, i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un algerino 21enne (Mansouri Ayoub) domiciliato presso il centro di accoglienza stranieri di Monastir, celibe disoccupato, sinora incensurato in Italia.

Il giovane veniva sorpreso presso il centro commerciale Carrefour sito in quella strada statale 131, all’altezza del km 15 + 600, mentre era in possesso di oggetti rubati per un valore di circa €250, sottratti poco prima all’interno del centro commerciale, recuperati e restituiti ai gestori del punto vendita.

L’uomo, una volta redatti i verbali relativi all’intervento dei Carabinieri e a quanto constatato, è stato tradotto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa dell’udienza per direttissima prevista per la mattinata del 17 maggio 2021 presso il tribunale di Cagliari.

advertisement

Michele Tamponi