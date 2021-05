Quartu Sant’Elena. Convocazione del Consiglio Comunale per martedì 4 maggio  

il Consiglio Comunale è convocato per il giorno MARTEDI’ 4 MAGGIO 2021 alle ore 18.30 in prima convocazione e per il giorno mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 18.30 in seconda convocazione.

La seduta avrà luogo presso l’aula consiliare nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa sull’emergenza COVID – 19 (DPCM 24 ottobre 2020 art. 1, comma 9 lett. o) – distanza interpersonale di almeno un metro e dispositivo di protezione individuale (mascherina) e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 29.10.2020 prot. 72971, con il seguente ordine del giorno:

COMUNICAZIONI – RACCOMANDAZIONI

1. Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Michele Pisano prot.27636 del 23.04.2021, avente ad oggetto: “Mancato decoro urbano aiuole quartiere Santo Stefano”;

2. Interpellanza a firma del Consigliere Francesco Piludu prot.28924 del 28.04.2021, avente ad oggetto: “Interpellanza sulla negazione da parte del CTM SPA alla partecipazione alle trattative aziendali del sindacato ORSA ed eventuali responsabilità”;

3. Prop. deliberazione C.C. n.56 del 27.04.2021 recante: “Mozione a firma del Consigliere Comunale Stevelli e più, protocollo 28227 del 27.04.2021 , sull’utilizzo del Bonus facciate quale strumento di sconto fiscale per abbellire gli edifici della nostra città”;

4. Prop. Deliberazione C.C. n. 57 del 28.04.2021 recante: “Mozione a firma del Consigliere Comunale Stevelli e più, protocollo 28228 del 28.04.2021 , sulla necessità di esternalizzare la definizione delle pratiche edilizie tutt’ora giacenti presso l’ufficio condono ”;

5. Prop. Deliberazione C.C. n. 58 del 28.04.2021 recante: “Ordine del giorno – posta certificata prot. n. 46776 del 28.04.2021 a firma del Consigliere Comunale Tolu e più avente ad oggetto Recovery Plan”;

6. Prop. Deliberazione C.C. n. 60 del 29.04.2021 recante: “Nomina Commissione Toponomastica”;

7. Prop. Deliberazione C.C. n. 31 del 09.03.2021 recante: “Debito fuori bilancio ex art.194 lett. a) D.lgs. 267/2000 – derivante da sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.53/2021 – SETAR SPA”.