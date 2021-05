L’ex difensore giallorosso al Premio Mariozzi dichiara: “Dopo il pilota Mou serve la macchina. Sarebbe una cosa molto limitata non dare una rosa all’altezza della fama del nuovo tecnico”.

«Per il momento è arrivato il pilota, adesso manca la macchina. Sarebbe una cosa molto limitata non consegnare al nuovo tecnico una rosa non all’altezza della sua fama». Lo ha dichiarato Franco Peccenini, ex grande difensore della Roma.

Peccenini ha parlato durante il premio nazionale di calcio dedicato a Mario Mariozzi (prestigiosa ala destra degli anni 50/60, poi tecnico e ds di diverse squadre laziali) che si è svolto ieri sera ad Affile, a un’ora dalla Capitale, dell’arrivo di Josè Mourinho alla guida dei giallorossi.

Presenti anche l’ex dg della Juve, Luciano Moggi, il procuratore Roberto Ottaviani, il tecnico del Carpi Sandro Pochesci e l’ex giornalista del quotidiano «Il Tempo» Silio Rossi e il giornalista del Gr1, Americo Mancini. Sono stati premiati anche il radiocronista Rai, Francesco Repice, e l’ex capitano della Lazio campione d’Italia, Pino Wilson. «Mourinho – ha aggiunto Peccenini – ha sempre vinto dove c’erano potenzialità economiche elevate. Vedremo. Certamente chiederà giocatori adatti alla sua filosofia di gioco».