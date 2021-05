Isole Covid-free, a La Maddalena immunizzato l’80% della popolazione vaccinabile

Isole Covid-free. Nelle tre giornate dedicate all’immunizzazione nell’Isola sono state inoculate anche 405 dosi del siero monodose Janssen, Johnson&Johnson, che portano così a 1.705 il numero dei maddalenini che hanno completato l’intero ciclo di vaccinazione.

Isole Covid-free. Si è conclusa, domenica pomeriggio, la campagna di vaccinazione anti-Covid sulla popolazione di La Maddalena. In tre giorni sono state inoculate 4.252 dosi, che si aggiungono alle 3.150 già somministrate agli abitanti dell’Isola prima del 14 maggio. In totale sono 7.402 i residenti, dai 16 anni in su, che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, circa l’80% della popolazione vaccinabile.