Sanità, Fials: Auguri di buon lavoro a Mangiacavalli

Confermata all’unanimità dai nuovi eletti nel Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) la presidente Barbara Mangiacavalli, alla quale “vanno i nostri auguri di buon lavoro per il prossimo quadriennio, porgendo contestualmente lo stesso augurio a tutti i neoeletti, cui spetterà il compito di guidare gli oltre 454mila iscritti all’Albo delle infermiere e degli infermieri italiani fino al 2024”.

Così Giuseppe Carbone, segretario generale Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità).

L’assemblea degli ordini provinciali ha votato lo scorso weekend i quindici rappresentanti, secondo la legge 3/2018, del Comitato centrale Fnopi, che ha eletto oggi la presidente. “Nella pandemia le professioni sanitarie si sono distinte sul campo per competenza e grande spirito di corpo – prosegue Carbone – dimostrando capacità e coraggio in ogni circostanza, senza mai risparmiarsi, anche quando non vi erano i dispositivi di sicurezza e ancora poco si sapeva di questo virus letale”.

“Il loro esempio di abnegazione – conclude – ci sia d’ispirazione nell’opera di tutela della salute pubblica cui siamo chiamati individualmente e come società civile”.