Automobilismo – La RO racing terza, con Rosario Montalbano, al primo round del Campionato Italiano Rallycross

Il fine settimana appena trascorso ha regalato belle prestazioni ai supporters della scuderia RO racing. Il primo appuntamento del Campionato Italiano Rallycross, che si è tenuto alla Ittiri Arena in Sardegna, ha visto Rosario Montalbano concludere al terzo posto della classifica finale. In Sicilia prestazioni ragguardevoli dei rappresentanti del sodalizio allo Slalom Giarre Milo.

Erano tre i campi di gara dove erano impegnati i rappresentanti della scuderia nel fine settimana appena trascorso: la prima prova del Campionato Italiano Rallycross a Ittiri in Sardegna gli Slalom Giarre Milo in Sicilia e Monteforte Braccelle in Campania.

In Terra di Sardegna, alla Ittiri Arena in provincia di Sassari, al primo e doppio appuntamento del Campionato Italiano Rallycross, dopo il rinvio della gara di Maggiora, Rosario Montalbano, a bordo di una Skoda Fabia, si è piazzato al terzo posto della RX5, categoria regina del campionato e ha messo nel carniere punti importanti per il prosieguo della serie RX Italia.

In Sicilia, in provincia di Catania, al 23° Slalom Giarre Milo, valido per il Campionato Siciliano di specialità, Alice Gammeri, con la sua Clio Williams della classe N2000 si è piazzata al secondo posto tra le dame. Nel Gruppo A e in classe A1400, vittoria limpida per la Peugeot 106, condotta da Alessio Truscello. Encomiabile la prestazione fornita da Marco Gammeri che, con la sua Renault Clio RS, si è imposto sia nel Gruppo sia in classe E1 Ita 2000.

Sempre in uno slalom, ma in Campania, al Monteforte Braccelle, in classe N1600, secondo posto per la Peugeot 106, condotta da Franco Greco.