Quartu: due giovanissimi in manette per spaccio

Nella giornata di ieri, 21 Aprile 2021, gli agenti della squadra mobile di Cagliari hanno smascherato un vero e proprio mercato della droga, arrestando i due gemelli di 23 anni, titolari dell’ingente carico di marijuana.

I due gemelli, incappati nelle attività investigative della squadra mobile, sono stati osservati a lungo e soltanto dopo aver accertato un improbabile vai e viene dall’esterno all’interno, e viceversa, della loro abitazione è scattato il controllo immediato dei poliziotti.

Non appena gli agenti sono entrati nell’abitazione, i due fratelli hanno cercato di far sparire la droga, gesto invano, poiché sono stati fermati in tempo dalle forze dell’ordine.

I poliziotti hanno sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana e 400 e rotti euro in contanti, ricavati dal traffico di quella serata.

I giovanissimi sono stati arrestati con l’accusa di spaccio e sono stati trattenuti nella loro abitazione fino all’udienza del giudice.

Lucia Locci