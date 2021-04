Musica Leggerissima, la parodia di Lele Sarallo diventa un tormentone social.

La parodia di Lele Sarallo di Musica Leggerissima, ribattezzata Quarantena Leggerissima, con protagonisti anche Antonio Delle Donne e Heleni Dj già protagonisti ogni giorno su Radio Roma.

Mentre nella radio “Musica Leggerissima” di Colapesce e DiMartino si conferma la canzone più ascoltata sui social è la sua parodia “Quarantena Leggerissima” a farla da padrone.

La divertente hit realizzata dal re dell’intrattenimento Lele Sarallo in collaborazione con lo show man Antonio delle Donne e la dj Heleni ha già superato il milione di visualizzazione su Facebook diventando un vero e proprio tormentone.

Sulle note del successo sanremese Lele insieme ad Heleni, Antonio delle Donne e il team di Sarallo Famosi, programma radiofonico del pomeriggio di Radio Roma produttrice della divertente clip hanno ideato a tempo di zona rossa e tamponi una parodia fresca e assolutamente irresistibile.

Questa Parodia ha lo scopo di intrattenere il pubblico per una manciata di minuti e per alleggerire in parte le preoccupazioni, in un momento in cui l’ Italia soffre per una reale sciagura.

Lele Sarallo e il suo team hanno dimostrato come gli artisti, pur tra mille difficoltà, si prodigano per far si che in tutto questo si trovi anche il tempo per tornare brevemente a sorridere. Sicuramente il pubblico dei social li ha premiati dimostrando come oggi con teatri e spettacoli bloccati dalla pandemia sia il palcoscenico più importante. “Quarantena Leggerissima” è anche disponibile su YouTube e sugli store digitali.