Sono disponibili nuovi libri che la Biblioteca Metropolitana Ragazzi di Monteclaro a Cagliari ha inserito nel catalogo a marzo divisi per fasce d’età.

Per prenderli in prestito bisogna prenotare un appuntamento, per farlo chiama al n. 0704092576

o invia una e-mail a bibliotecaragazzi@cittametropolitanacagliari.it

oppure prenota on-line tramite la pagina Appuntamenti.

Scarica il bollettino dei Nuovi arrivi in Biblioteca Ragazzi marzo 2021.

advertisement

Nella pagina Novità, bibliografie e proposte di lettura della Biblioteca Ragazzi troverai anche le precedenti novità.