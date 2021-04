Sorso. Campagna vacinale anti Covid: somministrazione richiamo agli assistiti nati prima del 1 gennaio 1937 (aventi 85 o più anni)

Campagna vacinale anti Covid-19

Pertanto, tutti gli assistiti rientranti in tale categoria che abbiano già ricevuto la prima dose del vaccino nelle giornate di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 marzo scorso sono invitati a presentarsi presso i medesimi locali della Casa della Salute in via Dessì secondo il seguente calendario:

1. TUTTI COLORO CHE ABBIANO RICEVUTO LA PRIMA DOSE NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO SCORSO DOVRANNO PRESENTARSI PER IL RICHIAMO:

• MERCOLEDÌ 7 APRILE POMERIGGIO dalle ORE 15:00 ALLE ORE 19:00

2. TUTTI COLORO CHE ABBIANO RICEVUTO LA PRIMA DOSE NELLA GIORNATA DI GIOVEDÌ 18 MARZO SCORSO DOVRANNO PRESENTARSI PER IL RICHIAMO:

• GIOVEDÌ 08 APRILE POMERIGGIO dalle ORE 15:00 ALLE ORE 19:00

3. TUTTI COLORO CHE ABBIANO RICEVUTO LA PRIMA DOSE NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 19 MARZO SCORSO DOVRANNO PRESENTARSI PER IL RICHIAMO:

• VENERDÌ 09 APRILE POMERIGGIO dalle ORE 15:00 ALLE ORE 19:00

L’Amministrazione Comunale per l’occasione mette a disposizione di tutti coloro i quali avessero necessità di ulteriori informazioni in merito allo svolgimento delle attività vaccinali i seguenti

recapiti telefonici:

0793391405

3925608214