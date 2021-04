ASSL Nuoro: urgente bisogno di medici provvisori, bandi aperti

C’è urgente bisogno di medici alla ASSL Nuoro.

Viste le difficoltà nel reperimento di medici per gli incarichi provvisori di Assistenza Primaria, si ricordano i seguenti bandi ancora aperti:

Incarico provvisorio Assistenza Primaria Oliena (https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=127&s=12&v=9&c=4815&id=379213&nodesc=1&tb=11&nf=1);

Incarico di sostituzione per malattia Assistenza Primaria Oliena (https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=127&s=12&v=9&c=4815&id=377615&nodesc=1&tb=11&nf=1);

Incarico provvisorio Assistenza Primaria Macomer (https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=127&s=12&v=9&c=4815&id=379037&nodesc=1&tb=11&nf=1);

Incarico provvisorio di Assistenza Primaria Olzai (https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=127&s=12&v=9&c=4815&id=377617&nodesc=1&tb=11&nf=1);

Incarico provvisorio di Assistenza Primaria Sarule (https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=127&s=12&v=9&c=4815&id=377618&nodesc=1&tb=11&nf=1);

Incarico provvisorio Assistenza Primaria Oliena (https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=127&s=12&v=9&c=4815&id=373995&nodesc=1&tb=11&nf=1).

In totale sono 3 avvisi per Oliena (2 incarichi provvisori annuali, massimo 12 mesi, e un incarico di sostituzione per malattia), 1 per Macomer, 1 per Olzai e 1 per Sarule.