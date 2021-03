Sassari e provincia, operazioni carabinieri

Bono (SS): positivo covid-19 ed in quarantena esce dalla propria abitazione insieme al figlio, denunciato.

Oggi, nelle campagne di Bono (SS), durante un servizio per il controllo del rispetto delle norme anti covid-19, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in S.L. alla procura della repubblica di Nuoro, per la violazione prevista dall’art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie (che prevede la pena dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000), un uomo – in quanto, nonostante fosse accertato positivo covid-19 e sottoposto a quarantena presso la propria abitazione da parte dell’Assl di Sassari, e’ stato trovato fuori dalla propria abitazione, insieme al figlio di 3 anni e vicino alla propria autovettura, senza nessun tipo di autorizzazione. L’uomo è stato scortato a distanza dai militari sino al rientro presso la sua residenza.

Alà dei Sardi (SS): recidivo alla guida senza aver mai conseguito la patente, denunciato.

advertisement

Ieri, ad Alà dei sardi (SS), i carabinieri della locale stazione, dopo alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato libertà C.N. – disoccupato di 20 anni del luogo – in quanto, il giorno precedente, è stato fermato in quel centro alla guida di un’auto di sua proprietà privo di patente di guida poiche’ mai conseguita.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il giovane era stato già sanzionato per la stessa violazione circa un’anno e mezzo prima.

La norma prevede che la recidiva di tale violazione nel biennio sia punita con la sanzione penale, in luogo di quella amministrativa pecuniaria e con il sequestro del veicolo per la confisca, in luogo del fermo amministrativo.

Pertanto, il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria ed il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca e temporaneamente affidato in custodia allo stesso proprietario.

Thiesi (ss): recidivo sanzionato per violazione delle norme anti covid-19.

Nella notte di ieri, a Thiesi (SS), durante un servizio per il controllo del rispetto delle norme anti covid-19, i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato G.S. – disoccupato ozierese di 38 anni già noto alle ff.oo.- perché trovato alla guida della propria autovettura in quel centro, cosi’ violando il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza e l’obbligo di permanenza domiciliare notturna, senza giustificato motivo, imposti dall’attuale normativa anti covid-19.

Il giovane è già stato sanzionato in precedenza per analoghe condotte.