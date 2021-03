Inaugurata ieri ad Arzana “La Lolla”, pensilina moderna e sostenibile.

“La Lolla“: la pensilina moderna e sostenibile, con un design identitario, che racconta il territorio, realizzata grazie al sodalizio di Opera Bluehouse, azienda sarda di Marco Bittuleri con l’artista e designer Mara Damiani, l’apporto creativo di Luca Poerio, interior designer, e il supporto dell’Amministrazione Comunale di Arzana.

Alla presentazione hanno partecipato i tre protagonisti del progetto e il sindaco Angelo Stocchino, insieme ad alcuni assessori.

Il manufatto è stato costruito in 4 esemplari installati in vari punti del paese. Uno, quello identitario e arricchito dal lavoro di Mara Damiani, è stato scelto per la conferenza stampa.

“E’ bello mettere a disposizione le nostre competenze per il territorio per far fronte a una necessità dell’Amministrazione” ha affermato Marco Bittuleri, titolare di Opera Bluehouse, nato ad Arzana.

“La pensilina nasce in primo luogo per garantire il distanziamento durante l’attesa del bus e per ripararedagli agenti atmosferici, ma la speranza è ovviamente che questa pandemia passi e che la Lolla possa avere tante altre funzioni, visto che rappresenta non solo un arricchimento dell’arredo urbano, ma anche un’opportunità per la Comunità”.

Il Sindaco di Arzana Angelo Stocchino si è detto entusiasta della Lolla, partendo dalle iniziative che il Comune ha messo in campo per garantire la fruizione degli spazi pubblici in questo periodo: “La pandemia ci ha fatto rimodulare i programmi, così che abbiamo dovuto dar priorità alla sicurezza per i cittadini, attraverso strutture che saranno utili anche in futuro.

La Lolla ha come obiettivo la sicurezza degli studenti e far capire loro che il distanziamento, oltre alle altre indicazioni di contenimento del virus, è importante. Grazie a Opera, con il suo lavoro, possiamo ricominciare a parlare di Arzana e di destinazione Arzana.

L’apporto creativo dell’artista Mara Damiani, è stato perfetto per tradurre i nostri segni e riferimenti in maniera nuova”.