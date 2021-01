Amuchina e Alcool denaturato nella classifica dei prodotti più desiderati insieme ad iPhone, PlayStation e AirPods

Nella settimana tra Natale e Capodanno +626,6% per spumante, prosecco e champagne e +21,7% per sex toys

L’inizio del nuovo anno è tempo di bilanci e previsioni e molti di questi sono collegati alla pandemia del coronavirus che ha segnato duramente i dodici mesi appena trascorsi. Mentre gli effetti provocati sulla vita degli individui non potrebbero essere più diversi, una cosa è certa, nell’ultimo anno molto è cambiato, compreso il nostro comportamento d’acquisto.

Nell’annuale report di idealo – portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi- esaminiamo l’anno 2020 dal punto di vista dello shopping online, per comprendere come la pandemia abbia influenzato gli acquisti degli italiani.

e-Commerce a livelli record: ecco i nuovi prodotti che si acquistano online

Il 2020 è stato un anno speciale per l’e-commerce con un incremento in termini di ricerche e interesse per gli acquisti online pari al +98,7%[2] dovuto alle nuove esigenze dettate dalle disposizioni per far fronte alla pandemia di COVID-19 e alla maggiore offerta da parte di piccole e medie realtà che si sono attrezzate per la vendita via web, spinte dal drasticocalodei numeri delle vendite offline nel 2020[3].

Gli effetti più interessanti sull’e-commerce si sono registrati, tuttavia, rispetto ai comportamenti d’acquisto online: se fino ad oggi[4]le categorie regine delle vendite online sono state l’Elettronica e l’Abbigliamento, rappresentando quasi il 50% del totale delle intenzioni d’acquisto (34,1% per Elettronica e 15,3% per Moda e Accessori), nel 2020 si è assistito ad un boom nella domanda di prodotti e generi assunti a “notorietà” per le vicende legate alla pandemia e alle restrizioni e limitazioni agli spostamenti durante i mesi di lockdown.

Così, nella classifica dei 5 prodotti più cercati nel 2020[5], oltre all’iPhone 11, alla Sony PlayStation 4 e agli AirPods2, troviamo l’Amuchina Gel e l’Alcool denaturato.

Home Sweet Home: i prodotti più amati nel 2020 per la casa e giardino

Le lunghe giornate trascorse a casa durante i periodi del lockdown hanno fatto riscoprire la passione degli italiani per l’arredamento, il fai da te, la cura delle piante e la sistemazione dei propri giardini e balconi.

Nel 2020[6] infatti le categorie di prodotti che sono cresciute di più sono state quelle legate all’Arredamento e al Giardinaggio (+190.5%).

Chi ha la fortuna di poter disporre di uno spazio esterno e non sapendo se sarebbe stato consentito andare in vacanza quest’anno,ha approfittato delle offerte online nel 2020 per arredarlo e curarlo acquistando soprattutto Tende da Sole, Sedie da Giardino, Piscine da esterno e Barbecue.

Molti si sono dedicati all’abbellimento dei propri spazi casalinghi, acquistando Tappeti,Tende per interni e nuovi Letti, o all’equipaggiamento della propria cucina, comprando Mini forni, e Robot da cucina. I più “intraprendenti” hanno approfittato delle giornate di lockdown per cimentarsi in lavori di ristrutturazione attrezzandosi con Motoseghe e Seghe circolari.

Più tempo per noi: i prodotti più amati nel 2020 per la cura di sé e l’home fitness

Con il lockdown totale iniziato in Italia lunedì 9 Marzo, gli italiani si sono trovati a dover passare in casa tutta la giornata, con la sola eccezione di poter uscire per le attività cosiddette essenziali. Questo ha significato per molti l’impossibilità di continuare a frequentare palestre, centri estetici e parrucchieri ma, a giudicare dagli incrementi delle ricerche online di articoli per l’home fitness e per la cura di sé, non pare che gli Italiani si siano scoraggiati.

Nell’ultimo anno, infatti, l’interesse verso i prodotti per la Cura di sé è aumentata del +164,7% mentre quello per gli attrezzi e accessori per praticare il proprio sport preferito a casa è aumentato del +96,3%.

I prodotti per l’home fitness più richiesti online sono stati i Tapis roulant e le Tute sportive mentre, per la cura di sé, le ricerche si sono concentrate soprattutto su Regola capellie Barba e Integratori alimentari.

Tra i prodotti di queste categorie rientrano anche gli articoli legati alle misure anti-contagio e distanziamento come le mascherine chirurgiche, i guanti in lattice e i disinfettanti per le mani, i cui prezzi hanno subito le maggiori fluttuazioni nel corso dell’anno, con offerte e sconti che hanno permesso di risparmiare in media il -59,7[7]%.

Vincitori e vinti del 2020: i prodotti più desiderati e quelli meno cercati

Il boom dell’e-commerce nel 2020 ha interessato anche altre categorie come il Mangiare & Bere (+159,2%), i Prodotti per animali (+116,5%), i Prodotti per bambini e neonati (+91,5%), i Giocattoli e articoli per il Gaming (+88,7%), l’Abbigliamento e gli accessori (+72,7%).

Da segnalare, in particolare, la crescita dell’interesse online verso i prodotti di Elettronica, aumentato del +96,7%. A farla da padrone quest’anno sono stati gli acquisti di strumenti per l’Home office e la Didattica a distanza ed in particolare le Webcam, le Stampanti multifunzione e le Cartucce, i Monitor e i Notebook, strumenti di cui moltissimi italiani si sono dovuti dotare per poter continuare a lavorare e a studiare nei periodi di lockdown.

Altre categorie, invece, hanno subito pesanti perdite nel 2020. A soffrire maggiormente sono stati i prodotti legati ai viaggi e allo sport in esterna come i seggiolini per bambini (-37,6%),le Valigie (-35,1%), le Catene da neve (-38,0%) e le Scarpe da sport (-40,2%).

L’identikit di chi ha acquistato di più online nel 2020

I più attivi online nel 2020 sono stati gli uomini (60,6% contro il 39,4% delle donne), tra i 25 e 34 anni (25,0%) e residenti nel Lazio (se consideriamo l’interesse online ogni 100mila abitanti). Le regioni con la maggiore crescita di interesse rispetto al 2019 sono state quelle del Centro-Sud.

Hanno effettuato ricerche prevalentemente da mobile (67,5%), utilizzando un dispositivo Android (78,0%), la domenica e nella fascia oraria tra le 21h e le 23h.

Qualche curiosità: come si sono comportati online gli italiani nel giorno di Natale e di San Silvestro?

I tre prodotti maggiormente cliccati il 25 Dicembre sono stati Apple iPhone 11 (smartphone), Sony PlayStation 5 (console di gioco) ed Apple iPhone 12 (smartphone); viceversa, il 31 gli utenti hanno maggiormente cercato Moët& Chandon Brut Impérial (champagne), Didiesse Frog Revolution (macchina da caffè a cialde) ed Apple iPhone 12 (smartphone). Interessante notare poi come nella settimana tra il 25 e il 31 Dicembre le intenzioni di acquisto relative ai sex toys siano aumentate del +21,7% rispetto alla media giornaliera del 2020. Nella stessa settimana, l’interesse online verso spumante, prosecco e champagne ha registrato un vero e proprio boom rispetto agli altri giorni del 2020 con un +626,6% di intenzioni di acquisto sul portale italiano di idealo.

“L’anno 2020 è stato senza dubbio un anno caratterizzato da crescita e successo straordinaria per idealo Italia. Chiudiamo l’anno con un incremento delle visite al nostro sito del +140% rispetto all’anno precedente e aumenti delle offerte e del traffico web che abbiamo generato per gli shop nostri partner. Il successo ottenuto ci motiva a perseguire nella mission di idealo che è quella di collegare consumatori e shop, soprattutto piccole e medie realtà e fornire trasparenza sul mercato – ha dichiarato Filippo Dattola, Country Manager di idealo per l’Italia – Il mercato dell’e-commerce che già nel 2019 era cresciuta del +16%[8], ha registrato un ulteriore impennata del +24% quest’anno con tanti consumatori che per la prima volta hanno conosciuto la convenienza di acquistare online. Questo cambio di abitudine non sarà temporaneo.

Purtroppo, tante aziende nel nostro paese solo recentemente hanno compreso l’importanza del mercato digitale. Dobbiamo cogliere questa occasione. L’Italia ha ancora tanto lavoro da fare per affermarsi sul mercato e-commerce europeo e mondiale”.

