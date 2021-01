“Lo scorso 4 novembre presentai un’interrogazione, per capire come mai, quella che è la seconda struttura storica e significativa per importanza all’estero dopo El Alamein, ovvero il Sacrario Militare italiano di Saragozza, non ha mai ricevuto le giuste attenzioni in fatto di decoro da parte della Difesa.

Oggi, a distanza di un anno, dai vertici ci fanno sapere che l’avvio dell’iter amministrativo presso le Superiori Autorità spagnole per l’assegnazione di fondi specifici per il finanziamento dei lavori di restauro e messa in sicurezza del Sacrario – stabiliti dopo un sopralluogo effettuato dal Commissario Generale, un rappresentante del Consolato Generale, l’addetto per la Difesa dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, il Vice Console Onorario di Saragozza e due architetti locali – ha subito un rallentamento a causa dell’emergenza Covid-19. Ringraziamo la Difesa per aver provveduto allo stanziamento dei fondi, in seguito alla nostra interrogazione parlamentare.

Noi di Fratelli d’Italia, da parte nostra, continueremo a vigilare e verificare che tutte le opere stabilite vengano completate al fine di consentire la riapertura del Sacrario al pubblico nel più breve tempo possibile”, è quanto dichiarano Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa e i componenti del Dipartimento Difesa per FdI.