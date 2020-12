“Silvio Berlusconi, purtroppo, ha dichiarato di voler rimanere insieme a Salvini e Meloni e, quindi, di fornire il suo contributo politico all’avanzare delle destre sovraniste, populiste e di matrice fascista nel nostro Paese” – ha dichiarato Marcello Silvestri, fondatore del Movimento di pensiero La Nuova Democrazia.it, il quale ha aggiunto: “Noi della Nuova Democrazia siamo, appunto, democratici e moderati e aperti al mondo cattolico e, per tale ragione, siamo contro le destre oltranziste e totalitarie.

Vogliamo contribuire alla costituzione del partito di Giuseppe Conte, insieme a Gianfranco Rotondi, nostro riferimento politico, per fermare l’avanzare di una nuova dittatura in Italia, come negli anni venti del secolo scorso.