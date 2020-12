Il periodo che stiamo affrontando è costellato di dubbi e incertezze. MP PLANNER, azienda che si occupa della realizzazione di eventi e della pianificazione di matrimoni, ha deciso di farsi protagonista di una serie di iniziative che coordinerà insieme ad un team e alle aziende che decideranno di supportarle.

Le iniziative sono rivolte a chi è intenzionato a dare vita ad eventi, a chi desidera un abito per il proprio matrimonio, a chi vuole regalarsi un corso tra quelli proposti (es. self make-up, wedding planner) infine a chi ha deciso di convolare a nozze e necessita di consulenza Mpplanner, in collaborazione con Innocentia, azienda italiana che si occupa della creazione di abiti da sposa, ha deciso di venire incontro alle esigenze delle spose che desiderano un abito adeguato alle proprie aspettative.

Per questo motivo è nata l’iniziativa “Vinci il tuo abito da sposa”, che prevede che si possa vincere un abito pagando un biglietto del costo di 12 euro. La prima consulenza per la scelta dell’abito è gratuita. In merito ai corsi in regalo è prevista, invece, una tariffa sconto natalizia. Ricordiamo che tutte le iniziative sono pensate per offrire servizi che coniughino economicità e qualità.