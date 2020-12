Ieri pomeriggio, ad Ozieri (SS), i Carabinieri della locale stazione, all’esito degli accertamenti conseguenti alla presentazione di una querela, hanno denunciato in stato di libertà A.C. disoccupato Ozierese di 61 anni, vicino di casa del querelante e già noto alle FF.O. in quanto, durante un diverbio scaturito per futili motivi all’interno del cortile dell’abitazione di quest’ultimo, con un forcone da fieno ha ferito alla gamba destra il querelante, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni 3 dal pronto soccorso dell’ospedale di Ozieri.