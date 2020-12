Nello scorso fine settimana, ad Ozieri (SS), nel corso di un servizio finalizzato a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ozieri unitamente ai colleghi della locale stazione hanno deferito in stato di libertà l.C. – disoccupato ozierese di 25 anni, già noto alle FF.OO – in quanto, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di “marijuana”, di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento dello stupefacente; il tutto è stato sequestrato dagli operanti.