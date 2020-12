Da Sigea allarme idrogeologico per ben 2000 località. La Società italiana geologia ambientale lancia grido d’allarme per i prossimi 30 anni.

Le dichiarazioni.

Alessandroni (geologo SIGEA MARCHE): “Ben 2000 località italiane sono

a rischio tra alluvioni e frane. Ha il suo peso anche il consumo del

suolo. L’Italia nella NEX GENERATION programma della Commissione

Europea dovrà ridare centralità alla gestione dei fiumi”.

Gennari (geologo – Coordinatore Nazionale SIGEA – Agenda 2030) :

“I Contratti di fiume possono contribuire alla stesura delle strategie

per lo sviluppo sostenibile”.

Martini (Presidente Centro Studi Alta Scuola capofila candidatura

Italia a sede del Forum Mondiale sull’Acqua 2024) : “E’ necessario

che i Contratti di fiume entrino nelle misure di prossimi PSR, FERS e

FSE”.

De Angelis (Segretario Autorità di Bacino Appennino Centrale):

“L’Italia è una Repubblica fondata sui fiumi”.

“Nei prossimi 30 anni ben 2000 località saranno a rischio. In Italia,

negli ultimi decenni abbiamo avuto 1132 morti per frane, 581 per

alluvioni. Ad esempio in città come Senigallia 9.791 persone vivono in

aree a pericolosità idraulica media, a Pesaro addirittura 12.224. Pesa

anche il consumo del suolo. Il 2019 ha continuato a registrare dati

importanti sul consumo del suolo, in quanto in Italia abbiamo consumato

ben 2,1 mq al secondo. Nelle Marche consumati 64669 ha pari a 300 campi

di calcio. L’Italia, territorio dove i cambiamenti climatici sono

evidenti, in epoca post – Covid e nell’ottica anche della NEX

GENERATION lanciato dalla Commissione Europea, dovrà mettere al centro

il corretto governo del territorio e dunque puntare sui Contratti di

fiume”. Lo ha dichiarato Gigliola Alessandroni, Presidente della

Società Italiana di Geologia Ambientale della sezione Marche, alla

vigilia dell’importante WeBinar voluto, ideato ed organizzato dal

Consiglio direttivo di Sigea Marche insieme al Centro Studi Alta Scuola

e alla Regione Marche ed in programma Martedì 15 Dicembre, dalle ore

15, in diretta sulla pagina social Facebook di Sigea Marche.

Interverranno: Chiara Braga, Commissione Ambiente e Lavori Pubblici

della Camera dei Deputati, Erasmo D’Angelis, Segretario Generale

dell’Autorità di Bacino Distretto Appennino Centrale, Nando Goffi,

Direttore Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione

Marche, Massimo Sbriscia, Dirigente Sviluppo Sostenibile della Regione

Marche, Stefania Tibaldi, Dirigente della Difesa Suolo e della Costa,

della Regione Marche, Enrico Gennari, Consigliere Nazionale della

Società Italiana di Geologia Ambientale, David Belfiori, Referente

Marche del Tavolo Nazionale Contratti di fiume per il WWF ITALIA,

Massimiliano Fazzini, geologo, Università di Camerino, Università di

Ferrara e Coordinatore del Gruppo Rischio Climatico della Società

Italiana di Geologia Ambientale.

Introdurrà: Endrio Martini, Direttore del Centro Studi Alta Scuola.

Concluderà alle ore 17 e 45, Francesco Baldelli, Assessore Politiche

della Montagna, Aree Interne e Lavori Pubblici della Regione Marche.

“Vogliamo riprendere gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’

agenda 2030 dell’ ONU per evidenziare come i Contratti di Fiume

debbano e possano essere al centro dell’attenzione nel corretto

governo del territorio – ha proseguito Alessandroni – e a tale

riguardo ringraziamo la Regione Marche per la sua adesione all’evento.

Il Contratto di Fiume è uno strumento previsto dal Codice dell’

Ambiente (Art.68bis) che mira ad accelerare il raggiungimento degli

obiettivi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE), sulle

Alluvioni (2007/60/CE) e per la protezione in situ della biodiversità

(42/93/CEE direttiva Habitat) supportando e promuovendo politiche e

iniziative volte a favorire la partecipazione di tutti gli utenti

interessati, a consolidare comunità fluviali resilienti, riparando e

mitigando le pressioni dovute anche a decenni di urbanizzazione

sregolata”.

“I Contratti di fiume possono contribuire alla stesura delle strategie

per lo sviluppo sostenibile – ha dichiarato Enrico Gennari Coordinatore

nazionale dell’ AREA TEMATICA Agenda 2030 Sviluppo Sostenibile –

Ecologia Integrale della SIGEA – «Verso un’Europa sostenibile entro il

2030», al fine di conseguire – rapidamente – gli obiettivi

dell’Agenda 2030, adottata nel 2015 dall’Assemblea Generale dell’Onu”.

“E’ necessario che i Contratti di fiume entrino nelle misure di

prossimi PSR, FERS e FSE. Dalla mia esperienza più che decennale nei

Contratti di Fiume, avendo partecipato nel 2017 a Siena in occasione

della riunione di Agenda 21 Italy, alla costituzione del TAVOLO

NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME, posso affermare serenamente che i

Contratti di fiume, nell’approccio italiano riconosciuto anche dall’

UNESCO nell’ UNWWDR 2015, rappresentano oggi i luoghi privilegiati

delle analisi di base e della concertazione – ha affermato Endro

Martini, Coordinatore Nazionale AREA TEMATICA SIGEA Contratti di Fiume

e Presidente di Alta Scuola – sia per le decisioni strategiche di

mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione delle risorse

idriche da attuare che per la ricerca di implementazioni utili a

soluzioni di sviluppo locale sostenibile” .

L’Italia Repubblica fondata sui fiumi.

” L’Italia è una Repubblica fondata sui fiumi. La Costituzione più

bella del mondo dovrebbe avere anche questa frase. E noi che ci

occupiamo di fiumi – ha concluso Segretario dell’ Autorità di Bacino

del Distretto dell’ Appennino Centrale – apriamo questa nostra

newsletter con i fiumi e i “contratti di fiume”, la forma più

moderna, ecologica e partecipata di pianificazione di interventi in aree

fluviali in grado di cambiare la percezione di un intero territorio.”

