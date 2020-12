Le meraviglie del possibile: al via il 14 dicembre. Il Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie è giunto alla sua settima edizione.

Organizzato e curato da Kyberteatro lo spin-off con cui la compagnia L’Aquilone di Viviana svolge le attività teatrali e tecnologiche. Sotto la direzione artistica di Ilaria Nina Zedda e Marco Quondamatteo.

Il festival è nato nel 2014 a Cagliari. Si tratta perciò del primo esempio a livello nazionale di rassegna tematica dedicata al rapporto fra teatro, arte e nuove tecnologie. Conferma la sua dimensione internazionale.

A testimonianza dunque le proficue collaborazioni con artisti francesi, libanesi, spagnoli, inglesi e le esperienze che giungono da Portogallo e Uruguay.

Le Meraviglie Del Possibile – Tradizioni Digitali il tema per il sottotitolo scelto per l’edizione numero sette – viene trasmesso in modalità on line sulla pagina Facebook del festival https://www.facebook.com/festivallelemeravigliedelpossibile.

L’appuntamento di domani 14 dicembre alle 19.

Domani, lunedì 14 dicembre, il primo appuntamento è fissato alle 19 con l’incontro/performance MNEMAGOGHI – Multimedia itinerary.

Con BooksOnWall e Collettivo NoMade, vincitori dell’Open Call LMDP7.

In dialogo con

Carlo Infante, changemaker, docente freelance di Performing Media, progettista culturale, fondatore di Urban Experience (Roma),

il team creativo digitale di Kyberteatro,

Maurizio Memoli, geografo urbano del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari,

Francesca Arras Masia, architetto urbanista, e altri esperti locali.

Questo evento è collegato a “Paesaggi Umani”, progetto su Roma a cura di Carlo Infante.

Cagliari, Roma e Lisbona saranno collegate per un evento unico sulle pratiche di rivitalizzazione culturale del territorio. Lo saranno dunque attraverso azioni partecipative mediate dalle nuove tecnologie creative.

BooksOnWall.

BooksOnWall è quindi un collettivo artistico che nasce in Uruguay da un’idea di Fulvio Capurso, architetto e artista italiano.

Dall’Uruguay alla Spagna, dall’Italia al Portogallo, dove attualmente opera.

A Lisbona, Books On Wall è dunque il prodotto del lavoro collaborativo e interdisciplinare di professionisti delle più svariate aree:

arti visive,

scrittura e letteratura,

storia,

audiovisuale,

fotografia,

disegno e pittura,

animazione,

musica e suono,

comunicazione,

programmazione digitale

gestione culturale.

Attualmente il collettivo intende dunque implementare il progetto sul territorio europeo, cominciando dai paesi legati alla cultura mediterranea (Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Grecia), e in parallelo continua a sviluppare i suoi progetti in Uruguay con la prospettiva di ampliarsi in altri paesi dell’America Latina.

Il collettivo internazionale NoMade, la cui coordinatrice è l’italo-franco-tedesca Lea Walter, psicofisiologa e arte-terapeuta, dal 2017 sviluppa progetti artistici legati alla memoria collettiva e dei territori, in particolare attraverso il dispositivo “Radio NoMade”. Con questo si mettono in relazione materiale d’archivio e contenuti contemporanei per far emergere l’evoluzione dei processi comunitari che si vanno a esplorare.

E’ un gruppo poliedrico, che racchiude diverse abilità e sensibilità artistiche, in particolare nella grafica, il sound design, la videoarte, le arti performative, l’arte visuale, le installazioni site-specific e l’interactive art.

Il collettivo include dunque un approccio psico-sociale nella costruzione degli interventi artistici, che propone coinvolgendo il più possibile, quando possibile, le comunità e il pubblico.

Martedì 15 alle 17 Mnemagoghi – multimedia itinerary.

Martedì 15, alle 17, sulla pagina fb LMDP sarà ancora MNEMAGOGHI – Multimedia itinerary. Con i collettivi BooksOnWall e NoMade si entrerà in medias res, si esperirà cioè “Mnemagoghi”, piccola raccolta di luoghi animati, un itinerario urbano ipermedia, co-creato dagli abitanti della città di Cagliari in collaborazione con Kyberteatro.

Per realizzare l’opera sono stati dunque chiamati all’azione i cittadini stessi invitandoli a raccontare un loro luogo dell’anima.

Il capoluogo sardo sarà quindi collegato, idealmente e di fatto, con il percorso “Radio NoMade in Arberia”.

Attraverso un’applicazione dedicata, App BooksOnWall, i partecipanti ascolteranno attraverso un audio, e suggerita da una mappa georeferenziata, la storia degli Arbëreshë, le comunità albanesi dell”Italia meridionale, ripercorrendo la strada che porta alle radici di ognuno di noi.

Arberia è il nome che usano gli Arbëreshë per definire la loro nazione sparsa nel Sud del nostro Paese ma unita dalla lingua.

Infatti, l’antica arbëreshë continua a essere parlata e trasmessa dai discendenti di quei “migranti” che fuggirono dall’impero Ottomano e vennero a stabilizzarsi in Italia tra il XV e XVIII secolo.

Realizzazione del festival.

Il Festival “Le Meraviglie del Possibile è realizzato con il sostegno della Regione Sardegna (Assessorato della Cultura), del Comune di Cagliari (Assessorato della Cultura), della Fondazione di Sardegna e la mediapartnership nazionale di Urban Experience (Roma). Nutrito il partnerariato locale: Accademia di Belle Arti “M. Sironi” di Sassari, il festival Pazza Idea, Luna Scarlatta, Teatro Alkestis, l’Istituto Tecnico “G. Deledda” di Cagliari. Mediapartner Tiscali.

www.kyberteatro.it