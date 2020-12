A Ittiri mostre, balli e degustazioni di prodotti tipici

“Noi ci siamo. Sempre”. Uno slogan frutto di una scelta non casuale: l’Associazione Ittiri Cannedu vuole esserci, per Ittiri e per il pubblico che da anni segue la Ittiri Folk Festa attraverso ogni forma di comunicazione, attraverso ogni possibilità di incontro reale o virtuale.

E in questi ultimi giorni di un anno così difficile, che ha costretto a rinviare il festival internazionale del folklore ma non ha interrotto le attività, Ittiri Cannedu ha scelto di essere presente martedì 22 e mercoledì 23 dicembre nel centro di Ittiri, cuore pulsante delle attività, al fianco e all’interno del Punto Prendas per rafforzare una collaborazione già collaudata con l’Associazione Prendas e sottolineare l’attenzione e il legame della manifestazione con tutto il tessuto economico sociale ittirese e non solo.

Mostre di costumi e maschere, immagini e musica, e naturalmente degustazione dei celebri prodotti enogastronomici ittiresi: questo il menù proposto.

Martedì 22 e mercoledì 23 dicembre, corso Vittorio Emanuele 132 e Punto Prendas.

Mostre in vetrina:

“I colori della danza: abiti sardi e internazionali”;

“Maschere dal mondo”.

A cura del gruppo mostre.

Martedì 22, ore 16, corso Vittorio Emanuele 132 momento musicale con i Fantafolk.

Mercoledì 23 dicembre, Corso Vittorio Emanuele 132 e Punto Prendas: