Sono 34.767 i nuovi casi di Coronavirus e 692 i morti

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 34.767, sulla base di 237.225 tamponi, 692 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza è di 49.261.

Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 37.242, su 238.077 tamponi, mentre le vittime erano state 699.

Sono 3.758 i ricoverati in terapia intensiva in Italia per Covid, 10 in piu’ rispetto a ieri. Ammontano a 34.063 i ricoveri ordinari, 106 nelle 24 ore.

Attualmente i positivi in Italia sono 791.746, dei quali 753.925 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.063 (+106 rispetto a ieri), di questi 3.758 in terapia intensiva (+10).

La regione con il maggior numero di nuovi casi e’ la Lombardia con 8.853, seguita da Veneto (3.567), Campania (3.554), Piemonte (2.896), Emilia-Romagna (2.723) e Lazio (2.658).