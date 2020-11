Sconvolts denunciati dalla Polizia a Cagliari

La Polizia di Stato di Cagliari ha denunciato 20 SCONVOLTS per i fatti del 25 ottobre fuori dal “Sardegna Arena”. Prosegue l’istruttoria per D.A.Spo e altre misure di prevenzione.

Polizia di Stato di Cagliari ha denunciato 20 tra i 27 SCONVOLTS che lo scorso 25 ottobre erano radunati fuori dal “Sardegna Arena”, in concomitanza dell’inizio della partita Cagliari-Crotone.

Fuori dalla Sardegna Arena questo gruppo di sconvolts stava intonando diversi cori contro la Polizia e accendendo fumogeni e fuochi d’artificio.

Gli investigatori della DIGOS hanno lavorato insieme agli specialisti della Polizia Scientifica per arrivare alla loro identificazione.

Hanno proceduto alla loro segnalazione all’Autorità Giudiziaria per manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, oltraggio ad un Corpo dello Stato, nonché per l’accensione ed il lancio di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive; quel giorno, infatti, hanno acceso oltre 20 fumogeni e, tra il primo e secondo tempo della partita, anche fuochi d’artificio.

Molti dei soggetti, tutti appartenenti al gruppo ultras, tanti di loro pregiudicati, ma anche qualcuno incensurato, erano stati già in passato sottoposti a D.A.Spo, ma su nessuno attualmente pende tale provvedimento.

Proprio per questo, i poliziotti della Divisione Anticrimine dalla Questura stanno ultimando l’istruttoria per la valutazione del Questore sull’applicazione nei loro confronti non solo del D.A.Spo ma anche di altre misure di prevenzione.

La DIGOS sta proseguendo con l’identificazione finalizzata alla denuncia anche degli altri tre soggetti.