Creuza de Mà, ultima giornata del festival

(domenica primo novembre), anche l’ultima giornata si svolgerà dunque, come le due precedenti, e sulla traccia ideata e curata da, musicista, autore e compositore con i gruppi Siki (ex Sikitikis) e Dancefloor Stompers e in vari progetti legati alla musica da colonna sonora e alle sonorizzazioni dal vivo di pellicole cinematografiche, nonché ideatore e conduttore del format web-radio “ CinematiCA – Suoni da e per il Cinema “.

Fruibile in diretta streaming attraverso la pagina facebook del festival a partire dalle 10.30, la mattinata propone una tavola rotonda in cui l’opera del grande compositore, scomparso lo scorso luglio, verrà analizzata e raccontata nelle sue diverse sfaccettature attraverso ascolti guidati, gli interventi e i ricordi di un parterre di ospiti legati a Ennio Morricone per studi, ricerche o direttamente per la musica: Antioco Floris, Ignazio Macchiarella e Antonio Trudu, docenti dell’Università di Cagliari che il 31 marzo di vent’anni fa gli conferì la Laurea Honoris Causa; il regista Gianfranco Cabiddu, i musicisti Luigi Frassetto, Andrea Schirru, Emanuele Contis, Matteo Muntoni e il violinista Simone Pittau, che con Morricone ha avuto modo di collaborare a lungo.