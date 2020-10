Forum Mondiale sull’Acqua: l’Italia tra i candidati

“Ritengo che il nostro sia un Paese che, per infinite ragioni, abbia davvero l’opportunità di essere capitale e momento cruciale di tanti eventi che riguardano il Pianeta e la biodiversità in generale. In particolare, se parliamo di acqua, questo è certamente per noi un elemento determinante che impone anche una riflessione interna.

Il Forum Mondiale sull’acqua potrebbe essere una grande occasione anche per stimolare quello che è un lavoro di riqualificazione e riorganizzazione di tutto il sistema idrico. L’acqua mi fa pensare inevitabilmente ai grandi corsi d’acqua, ai bacini che oggi non scorrono più naturalmente ma sono stati per ragioni differenti regimentati, spostati, resi artificiali.

Dunque ritornare ed essere cruciali in un momento come questo è importante anche per ripartire da noi e rilanciare quelle strategie, quelle politiche essenziali per la conservazione di una risorsa così importante anche per il sistema Paese”.

Lo ha dichiarato Donatella Bianchi, Presidente del WWF Italia, commentando a Roma la notizia della candidatura dell’Italia a ospitare il Forum Mondiale sull’Acqua del 2024, durante la Conferenza Nazionale organizzata dalla Società Italiana di Geologia Ambientale a 5 anni dall’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco.

Le dichiarazioni di Endro Martini

“Abbiamo depositato, in queste ore, presso il World Water Council che ha sede a Marsiglia, la candidatura dell’Italia a ospitare il X Forum Mondiale sull’Acqua. La novità assoluta, qualora il nostro Paese dovesse ospitarlo, sarà la presenza di tutti i capi di tutte le religioni esistenti al Mondo, oltre ovviamente alla presenza di Capi di Stato delle potenze e di altre Nazioni, ma anche dei Ministri dell’Ambiente.

La candidatura è sostenuta dal Governo italiano, attraverso il Ministero degli Esteri, dal Dipartimento della Protezione Civile, dall’ISPRA, da associazioni, organismi ed enti che da decenni promuovono il territorio italiano. Un grande expo sull’acqua di livello mondiale con la partecipazione di Firenze, Assisi, Roma che ospiteranno il Forum.

Un evento di livello mondiale – ha annunciato Endro Martini, Presidente del Centro Studi “Alta Scuola” – che vede la presenza anche del Sacro Convento di Assisi che ha ideato una sessione, un incontro tra tutte le religioni per la prima volta sul tema dell’acqua. Sarà tutta l’Italia ad essere coinvolta con eventi collaterali, educational e la partecipazione dei Capi di Stato. L’obiettivo sarà la firma della Carta del Rinascimento dell’Acqua. Il Forum Mondiale sull’acqua si svolge ogni 3 anni, il prossimo anno si terrà in Africa, l’Italia è candidata ufficialmente e, per la prima volta, a ospitare la X Edizione in programma nel Marzo del 2024.

Il progetto di candidatura approvato e depositato vede capofila del Comitato Promotore, il Centro Studi “Alta Scuola” dell’Umbria, presieduto da me, che da anni si impegna nella valorizzazione del patrimonio ambientale italiano”.

Non tardano numerosi i commenti alla notizia della candidatura dell’Italia

“Una buona notizia. Magari il Forum sull’acqua aiuterà a mettere in ordine i propri sistemi idrici – ha affermato Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – anche perché abbiamo perdite elevate. L’acqua è una straordinaria risorsa soprattutto in una prospettiva di cambiamenti climatici, di riscaldamento globale e che l’Italia voglia non solo candidarsi ma anche presentarsi con le carte in regola per ospitare il X Forum Mondiale sull’acqua è un’ottima notizia”.

Italia patria del Rinascimento non può non ospitare il Forum Mondiale sull’Acqua.

“La candidatura è interessantissima perché il romanticismo che è il movimento più di altri porta in auge la tematica ambientale – ha concluso padre Giuseppe Buffon, Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum -, non è altro che il recupero dell’umanesimo, del Rinascimento che è stato il periodo splendido per l’Italia in tanti campi: sociale, culturale, artistico, poetico. Dunque ci siamo”.

L’Italia, dunque, è candidata ufficialmente come sede del X Forum Mondiale sull’acqua, evento che richiamerà Capi di Stato e rappresentanti delle religioni. A sostegno della candidatura italiana numerose associazioni, ma anche enti e organismi da sempre attivi nella valorizzazione delle geoscienze e del patrimonio ambientale e culturale.

Ad esempio c’è la Società Italiana di Geologia Ambientale.

“La nostra vita dipende dall’acqua – ha commentato a caldo Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale – dalla sua disponibilità e dalla sua qualità; la risorsa acqua dipende da noi, dai nostri comportamenti singoli e collettivi. Con consapevolezza dobbiamo far sentire il nostro desiderio di vivere e vivere bene, dobbiamo far sentire il nostro desiderio di tutelare le risorse idriche superficiali e sotterranee”.