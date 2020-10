Doppio tampone negativo per 5 oristanesi. L’incubo è finito per un intero nucleo familiare. Si registra anche un nuovo contagio, asintomatico. Sarebbe già in isolamento domiciliare. Lo hanno resto noto le autorità sanitarie, che comunicano quotidianamente al Sindaco del Comune di Oristano i dati sull’andamento del coronavirus.

I numeri sull’emergenza sanitaria da Coronavirus a Oristano dall’inizio di settembre segnano 52 casi positivi. I pazienti guariti sono 20, mentre i soggetti ancora positivi sono 32. I pazienti ricoverati in ospedale sono 5, di cui 2 per Covid-19 e 3 per altre patologie.

Intanto, l’Unità di crisi regionale ha aggiornato i dati relativi all’emergenza sanitaria in Sardegna.

I casi di positività al Covid-19 accertati dall’inizio dell’emergenza sono 4.118. Si registrano 62 nuovi casi, 47 rilevati attraverso attività di screening e 15 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 155 in tutto.

L’aggiornamento quotidiano è su sardegnareporter.it