Coronavirus, ieri 24 ottobre i nuovi contagi sono 19.644. I morti sono 151 in un giorno. 

ROMA – Sono 19.644 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 177.669 tamponi effettuati. Ieri erano stati 19.143 con 182.032 tamponi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute.

151 MORTI DA IERI, 37.210 DA INIZIO PANDEMIA

Sono 151 i morti per coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattro ore (37.210 da inizio pandemia), ieri i decessi si erano fermati a 91.

1.128 LE TERAPIE INTENSIVE, 79 IN PIÙ NELLE 24 ORE

Sono 1.128 le terapie intensive per Covid19, 79 in più rispetto a ieri. Ammontano a 11.287 invece i ricoveri ordinari, 738 nelle ultime 24 ore.

8 REGIONI CON ALMENO MILLE NUOVI CASI, LOMBARDIA QUASI 5MILA

Sono otto le regioni italiani con almeno mille nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta di Lombardia, sempre triste leader con quasi cinquemila casi (4956), seguita da Piemonte 1.548, Emilia-Romagna 1.180, Veneto 1.729, Campania 1.718, Lazio 1.687, Toscana 1.526, Liguria 1.035.

Sotto i mille casi Sicilia 886, Puglia 631, Umbria 525, Friuli Venezia Giulia 412, Abruzzo 375, Sardegna 329, P.A. Bolzano 277, Marche 274, Calabria 166, P.A. Trento 162, Valle d’Aosta 112, Molise 66, Basilicata 50.

Federico Sorrentino

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it