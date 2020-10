Al via domani il Carbonia Film Festival che quest’anno alza un doppio sipario: quello del Teatro Centrale dove si svolgeranno gli appuntamenti live in città, e quello della piattaforma streaming grazie alla quale sarà possibile vedere i film dei due concorsi internazionali (rispettivamente dedicati a lungometraggi e cortometraggi) gratuitamente su tutto il territorio nazionale. Un’edizione ibrida e coraggiosa, in un momento particolare come quello che sta vivendo il mondo, con cui il Carbonia Film Festival dichiara di volerci essere.

Sono 13 i paesi raccontati dai 16 film in concorso per una narrazione poliedrica sui temi cardine della manifestazione, ovvero lavoro e migrazioni.

L’apertura del CFF 2020 è affidata a Mogul Mowgli, esordio nel lungometraggio di finzione per Bassam Tariq che porta sul grande schermo una storia di successo, famiglia e tradizioni con un’imperdibile performance di Riz Ahmed (Venom, The night of) nei panni di un rapper che, all’apice del successo, viene colpito da una malattia autoimmune. Un dramma di seconda generazione in cui il desiderio di fama si oppone alle tradizioni ancestrali, per un moderno 8 mile in cui Riz Ahmed si muove e rappa sul palco con una presenza magnetica che non ha nulla da invidiare alle grandi star della scena rap internazionale. Il film sarà disponibile a partire da martedì 6 sulla piattaforma streaming del CFF, e inaugurerà le proiezioni cittadine al Cine-Teatro Centrale (ore 21.00).

Per il Concorso Internazionale Lungometraggi va in scena, sulla sola piattaforma streaming, anche Days of Cannibalism, documentario “western” di Teboho Edkins sull’impatto delle nuove frontiere della globalizzazione. Il film osserva il modo in cui l’arrivo della potenza cinese sia riuscito in poco tempo a modificare l’economia agro-pastorale di una comunità rurale dell’Africa meridionale.

Sulla piattaforma del festival saranno disponibili, a partire dalle 12, le conversazioni con i registi dei lungometraggi in concorso, realizzate in collaborazione con Eja TV e Fondazione Sardegna Film Commission.

Al via anche il Concorso Internazionale Cortometraggi, che da martedì 6 ottobre proporrà gli 8 film selezionati disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming fino a domenica 11 ottobre.

La giornata inaugurale del festival prevede inoltre il taglio del nastro per (Quasi) tutto stampato a mano, un viaggio nelle opere di Sarah Mazzetti, autrice del manifesto di questa edizione del CFF. Illustratrice di fama internazionale, Sarah Mazzetti vanta collaborazioni con The New York Times, The New Yorker, Die Zeit, The Guardian, nel 2019 ha ricevuto il prestigioso premio Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair – Fundación SM.

* Tutti i film del Concorso Internazionale Lungometraggi saranno disponibili sulla piattaforma streaming per 48 ore a partire dalla data di programmazione; i film del Concorso Internazionale Cortometraggi saranno disponibili per tutta la durata della manifestazione.

Carbonia Film Festival (6-11 ottobre 2020) è organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria – Fabbrica del Cinema e Cineteca Sarda, insieme alla Regione Autonoma della Sardegna e al comune di Carbonia, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e Mibact – Direzione Generale Cinema, e la direzione artistica di Francesco Giai Via.

online.carboniafilmfest.org

FB: @CarboniaFilmFestival – IG: carboniafilmfestival

IL PROGRAMMA IN PRESENZA DI MARTEDÌ 6 OTTOBRE

ore 18.00

Mediateca Comunale

Inaugurazione “(Quasi) tutto stampato a mano” Mostra di Sarah Mazzetti

Un viaggio nella produzione di Sarah Mazzetti attraverso una selezione di illustrazioni realizzate con differenti tecniche di stampa…e non solo.

ore 21.00

Cine-Teatro Centrale

Concorso Internazionale Lungometraggi

“Mogul Mowgli” di Bassam Tariq

(Uk, 2020, 90′)

IL PROGRAMMA ONLINE DI MARTEDÌ 6 OTTOBRE

online.carboniafilmfest.org

ore 12

(sino alle 12 di giovedì 8)

Concorso Internazionale Lungometraggi

“Mogul Mowgli” di Bassam Tariq

(Uk, 2020, 90′)

ore 12

(sino alle 12 di giovedì 8)

Concorso Internazionale Lungometraggi

Days of cannibalism

di Teboho Edkins

(RSA, 2020, 80′)

ore 12

Conversazione con Bassam Tariq

Conversazione con Teboho Edkins

ore 12

(sino a domenica 11)

Tutti i film del Concorso Internazionale Cortometraggi