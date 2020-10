Arst, abbonamenti non utilizzati per covid

Disposizione Ras per gli abbonamenti dell’arst che non sono stati utilizzati per via dell’emergenza coronavirus.

L’Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna ha pubblicato le disposizioni attuative rivolte a quanti, tra i pendolari del trasporto pubblico locale e ferroviario, abbiano acquistato abbonamenti ARST ma non li hanno potuti utilizzare a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (Legge 77 del 2020).

La disposizione è rivolta ai pendolari che utilizzano il servizio pubblico di trasporto per motivi di lavoro o di studio e non si applica agli studenti che hanno scelto di utilizzare l’abbonamento mensile di Marzo 2020 per viaggiare nel mese di Settembre.

Le risorse disponibili consentiranno di concentrare le richieste di ristoro solo verso gli utenti maggiormente penalizzati, in termini economici.

RAS ha infatti stabilito di ammettere a rimborso solo gli abbonamenti (settimanali, mensili, annuali), le cui tariffe, per singolo titolo di viaggio, rimaste a carico dell’utente (dopo aver quindi detratto dal prezzo nominale le eventuali agevolazioni regionali), siano superiori alla soglia di 15,00 euro.

Le modalità per la richiesta del rimborso, da presentare entro il 30 Novembre 2020,sarannopubblicateabrevesulweb-portalediARST:

www.arst.sardegna.it.