Il Servizio Medicina Convenzionata dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro comunica che, a far data dal lunedì 12 ottobre, i pazienti che erano assistiti dal Dott. Salvatore Bruno, collocato a riposo, verranno seguiti dalla Dott.ssa Valentina Manca, presso la sede della Guardia Medica, sita in via Attilio Deffenu, a Nuoro.

In questo intervallo di tempo (fino al giorno 12 ottobre) per le urgenze ci si potrà rivolgere ai Medici di Medicina Generale o ai Pediatri di Libera Scelta disponibili.