“La Sardegna non deve diventare la nuova meta delle Ong”

“Il premier Conte e gli esponenti della sua maggioranza hanno espresso come al solito, con atteggiamento supino, grande soddisfazione per le decisione dell’Europa sulla politica dei migranti e, oggi, se ne vedono i risultati.

La Ong ‘Alan kurdi’ viene rifiutata dalla Francia e ovviamente dove fa ritorno? In Italia. Ci mancherebbe che non si dia riparo ad una nave in caso di maltempo, ma non si pensi neanche per un minuto che questa scelga la Sardegna per i suoi traffici disumani.

Non vogliamo diventare la nuova meta delle Ong, dopo che la Sicilia si è giustamente ribellata. Il Governo Conte è incapace, complice e pieno di contraddizioni.

Adesso basta!”, è quanto dichiarano Salvatore Deidda, Deputato di FdI e i componenti del Consiglio regionale, il Capogruppo Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula