Il Cagliari continua la preparazione in vista della partita contro la Lazio, in programma sabato alle ore 18 presso la Sardegna Arena.

Questo pomeriggio ad Asseminello la squadra ha iniziato la seduta con un riscaldamento tecnico. A seguire i giocatori sono stati divisi per gruppi: difensori impegnati in esercitazioni sulla linea; per centrocampisti e attaccanti combinazioni per andare al tiro in porta. In chiusura partitella a ranghi misti su campo ridotto.

Notizie dall’infermeria: Klavan rimane a riposo a seguito di un affaticamento ai flessori della gamba destra. A riposo anche Carboni per via un affaticamento al retto femorale destro. Lavoro personalizzato per Bradaric. Out Pereiro.

Quest’oggi hanno preso parte alla seduta anche i nuovi acquisti Zito Luvumbo e Matteo Tramoni.

Il prossimo allenamento è fissato per domani mattina.