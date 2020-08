Il singolo: “L’estate vuole noi”

Da venerdì 7 agosto, in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali, “L’estate vuole noi” (OndeRadioRecord), il nuovo singolo di Antonella Bucci, scritto da Remo Elia e Luca Sala. Il brano nasce dalla voglia di lanciare un inno all’amore e alla vita.

«L’estate è il momento in cui si mette in discussione l’amore… Forse un amore appena nato che ha ancora bisogno di crescere. Le vacanze, infatti, spesso sono il momento in cui finiscono gli amori, vengono traditi o lasciati allo sbaraglio. Il brano racconta il desiderio di conoscersi bene proprio attraverso un’estate, un viaggio, una vacanza insieme… E non lasciare che le distanze distruggano tutto o tolgano la possibilità di vivere, condividendo tutte le emozioni che il sole, il mare e la spensieratezza possono dare» commentano gli autori.

Antonella Bucci afferma:

«Ho scelto di cantare questo brano perché mi ha catturato al primo ascolto e quando è partito l’inciso con la frase “l’estate vuole noi” ho provato una grande emozione che per un brano veloce, con una ritmica incalzante, è cosa rara. L’incontro con gli autori è stato immediato ed empatico tanto da distogliermi dalle canzoni che sto scrivendo per il mio nuovo album. La scelta di questo brano è legata esclusivamente alla bellezza senza alcuna strategia. “L’estate vuole noi” è il brano che mi accompagnerà a vivere nuovamente di musica».

Il video

Il video diretto da Luigi Parisi, è stato girato tra Reggio Calabria, Palmi, Chianalea, Scilla. «Sono onorato di essere stato contattato da Antonella Bucci per far parte di questo progetto – dice il regista – Antonella è una professionista dalla voce straordinaria. Palmi è una città che si presta bene a fare da set di una clip estiva, ma senza l’aiuto di alcuni palmesi che si sono spesi in maniera del tutto gratuita, mettendosi a nostra disposizione senza conoscerci, tutto questo non sarebbe stato possibile».

Antonella Bucci: note biografiche

Antonella Bucci – cantante, autrice, attrice e insegnante abilitata VOICECRAFT EVT, di origine abruzzese – nasce ad Hausham, una cittadina a pochi chilometri da Monaco di Baviera, dove vive fino ai 10 anni. È alle scuole medie, quando interpreta il difficile ruolo di Maria Maddalena in Jesus Christ Superstar, il suo esordio sul palcoscenico.

Qualche anno dopo, nel 1988, vince il concorso di Voci Nuove di Castrocaro con una canzone di cui lei stessa è autrice: “C’è un motivo in più”. A dicembre del 1989 arriva il primo contratto discografico, con la DDD, la stessa etichetta per cui incide Eros Ramazzotti, ed è proprio Eros a intuire il talento di Antonella e a volerla con lui nel duetto di “Amarti è l’immenso per me” (in vetta alle classifiche di tutta Europa e America Latina nel 1990-91), a cui segue un tour mondiale di 180 date che la portano sui più grandi palcoscenici del mondo come quello del Radio City Music Hall di New York.

Nella primavera del 1992 esce il suo primo singolo: “Le ragazze crescono” e nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo con “Il mare delle nuvole”, scritta per lei da Eros Ramazzotti con Adelio Cogliati.

Nel 1994 partecipa alla manifestazione canora Cantagiro, piazzandosi al terzo posto.

Nel 1995, scritturata dalla RAI, partecipa a 36 puntate di “Domenica in” interpretando i più grandi successi della musica internazionale.

A giugno ’96 pubblica il suo secondo album: 10 nuove canzoni, di cui è coautrice, con importanti nomi della musica italiana (Roberto Vecchioni). All’interno del disco è contenuta una cover di successo di Celin Dion “Pour que tu m’aimes ancore“.

All’inizio di luglio ’97 rappresenta l’Italia all’International Cesme Song Contest in Turchia, regalando al suo Paese il terzo posto, unico premio attribuito a una canzone non in lingua inglese.

Febbraio ’98 è l’anno di pubblicazione di “InnaMorandi“, album tributo al grande artista italiano per il quale interpreta “Si può dare di più” con Loredana Bertè e Mara Venier. Nello stesso anno partecipa con la compagnia del Teatro Bellini di Catania a “La fanciulla che campava di vento”, nell’omonima commedia musicale dialettale, per la regia di Armando Pugliese, in replica per due anni.

Durante il 2000 prende parte al “Live tour per Trenta Ore per la vita” condotto da Lorella Cuccarini.

Dal 2001 al 2003 è in scena con il musical “Eppy, l’uomo che ha costruito il mito dei Beatles“ nel ruolo dell’Alter Ego di Brian Epstein dove recita e canta canzoni dei Beatles e inedite scritte apposta per lei tra cui “Vorrei”. Il 30 novembre 2001 è ospite alla chiusura del Tour Mondiale di Eros Ramazzotti esibendosi insieme a tanti altri artisti.

Nell’estate del 2003 è ospite nel tour degli O.R.O. “Vivo Per“. Sempre nel 2003, parte in tour mondiale (Eros 9) con Eros Ramazzotti per interpretare “Amarti è l’immenso per me” e “Amarte es total” che la vedrà impegnata in 120 date fino al mese di settembre 2004.

Nel marzo del 2008 esce un album dedicato alle più belle canzoni degli anni ’70, riviste in chiave elettronica – ambient con il progetto control-Z.

Nel gennaio 2009 è in teatro con “Viaggio nel mio tempo“, che ripercorre musicalmente le varie tappe della carriera di Antonella. Prima data, 3 gennaio 2009, al teatro Maria Caniglia di Sulmona. Partecipa nella giuria di qualità al Premio Mia Martini 2009.

Nel 2010 è testimonial dell’Italia a Barcellona durante gli European Athletics Championshipm dove presenta il singolo “Ahora tu“, versione spagnola di “Adesso 6“, entrambi contenuti in “Totalmente Bucci” prodotto con Giovanni Ferla.

Negli anni seguenti, si dedica al live con vari tour: DIVAS insieme a Lighea e Lisa, ONDERADIO TOUR con gli O.R.O. e il proprio tour TOTALMENTE BUCCI.

Sempre in questi anni esce “anTOTOlogia”, un’antologia del cinema di Totò in 8 DVD, a cura di Lello Arena, dove Antonella interpreta malafemmena e alcune poesie di Totò musicate da Mauro Mengali.

Dal 2014 è in scena “Un lunghissimo secondo“, pièce teatrale scritta insieme ad Andrea Lo Vecchio e Mauro Mengali.

Nel 2015 è impegnata con il suo tour “Totalmente LIVE“, con la propria band e con il progetto “DUETs“, dove ripercorre i duetti più belli insieme a Mauro Mengali degli O.R.O. accompagnati da un’orchestra di 42 elementi. Nello stesso anno è stata scelta per il ruolo di Julia nel musical “VALENTINE’S SECRET“, prodotto in Norvegia e presentato con grande successo alla prima del 3 luglio all’anfiteatro Fausto di Terni.

Nel 2017 viene pubblicato “Duets“ con i duetti più importanti della carriera di Eros Ramazzotti e Antonella si ritrova insieme a Tina Turner, Ricky Martin, Cher, Raf, Giorgia, Luciano Pavarotti, Anastacia, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Carlos Santana e altri.

Nella primavera del 2019 esce “La pace ha futuro“ il brano per la pace con l’Associazione Lions.

Antonella, che non ha mai smesso di esibirsi live e ospite in diverse trasmissioni televisive, continua il suo impegno con la musica anche come Vocal Coach. Ha scritto canzoni insieme a Andrea Lo Vecchio, Franco Fasano, Roberto Vecchioni, Mauro Mengali, Mario Manzani, Mauro Paoluzzi, Kaballà. Attualmente sta lavorando a un nuovo progetto discografico.

Nel dicembre 2019 esce l’ E.P. “The game of life”, dove Antonella Bucci è testimonial dell’associazione internazionale nata negli Stati Uniti PARENT PROJECT.

Attualmente si sta occupando di artisti emergenti insieme a Mauro Mengali, con il quale ha fondato l’etichetta OndeRadioRecord.

