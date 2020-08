Il gruppo Roundella in concerto domani sera al festival Nuoro Jazz.

Una delle formazioni più rappresentative del panorama jazzistico sardo di scena domani sera (martedì 25) al festival Nuoro Jazz, in corso fino a giovedì (27 agosto) nel capoluogo barbaricino:

nel consueto spazio del giardino della sezione sarda della Biblioteca “Sebastiano Satta” riflettori puntati sul gruppo Roundella, in concerto a partire dalle 21.

Sul palco, la cantante Francesca Corrias (docente di canto jazz ai Seminari di Nuoro Jazz) affiancata da Mauro Laconi alle chitarre, Luca Mannutza al pianoforte e alle tastiere, Filippo Mundula al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria.

Roundella è un progetto basato sulla continua ricerca melodica, ritmica e armonica, dove le influenze si intrecciano senza barriere e le differenti personalità dei musicisti trovano un’unità completa nel groove e nel beat, attingendo da ogni genere e stile:

canzone, improvvisazione, swing, balanço, rap poetry e molto altro si fondono e danno vita a un suono unico.

Nato nel 2012 sulla base del precedente quartetto Around Ella, dopo l’esordio discografico del 2015 con “Biography”, nel 2016 Roundella collabora stabilmente con il pianista e direttore musicale della band britannica Incognito, riscuotendo un notevole successo in una serie di concerti in Sardegna.

Dal 2017 inizia invece una fortunata collaborazione con il pianista e arrangiatore Luca Mannutza, con cui ha lavorato alla realizzazione del secondo album, in uscita prevista per il prossimo mese di settembre.

I biglietti per il concerto di Roundella e per gli altri appuntamenti del festival sono in vendita online sul sito Ciaotickets e a Nuoro al CTS (Centro Turistico Sardo) in piazza Mameli, 1.

Nuoro Jazz prosegue mercoledì 26 con due giovani formazioni: aprono la serata i Butterfly Cluster, il sestetto composto dai migliori allievi della passata edizione dei Seminari di Nuoro Jazz;

a seguire l’H-owl Project, il quartetto lucano vincitore del concorso per gruppi emergenti promosso dall’Onyx Jazz Club di Matera. Infine, sipario sul festival, giovedì 27, con la cantante Claudia Aru e il suo progetto “Tra Sardegna e Africa”.